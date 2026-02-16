Посол рассказал о позиции России по взаимодействию с арктическими странами

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия выступает за взаимодействие арктических государств в спокойном конструктивном ключе, но будет вынуждена реагировать на возникающие вызовы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов, комментируя ситуацию с Гренландией.

"Мы, со своей стороны, хотели бы, чтобы взаимодействие арктических государств и впредь выстраивалось в спокойном конструктивном ключе на основе принципов международного права, но будем вынуждены надлежащим образом реагировать на возникающие вызовы", - сказал глава дипмиссии.