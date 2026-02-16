Рейтинг@Mail.ru
Посол рассказал о позиции России по взаимодействию с арктическими странами - РИА Новости, 16.02.2026
10:23 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/arktika-2074623990.html
Посол рассказал о позиции России по взаимодействию с арктическими странами
Посол рассказал о позиции России по взаимодействию с арктическими странами - РИА Новости, 16.02.2026
Посол рассказал о позиции России по взаимодействию с арктическими странами
Россия выступает за взаимодействие арктических государств в спокойном конструктивном ключе, но будет вынуждена реагировать на возникающие вызовы, заявил в... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T10:23:00+03:00
2026-02-16T10:23:00+03:00
в мире, гренландия, россия, сша, николай корчунов, дональд трамп
В мире, Гренландия, Россия, США, Николай Корчунов, Дональд Трамп
Посол рассказал о позиции России по взаимодействию с арктическими странами

Корчунов: РФ выступает за конструктивное взаимодействие арктических государств

© РИА Новости / Александр Ковалев | Перейти в медиабанкВид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген
Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Александр Ковалев
Перейти в медиабанк
Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия выступает за взаимодействие арктических государств в спокойном конструктивном ключе, но будет вынуждена реагировать на возникающие вызовы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов, комментируя ситуацию с Гренландией.
"Мы, со своей стороны, хотели бы, чтобы взаимодействие арктических государств и впредь выстраивалось в спокойном конструктивном ключе на основе принципов международного права, но будем вынуждены надлежащим образом реагировать на возникающие вызовы", - сказал глава дипмиссии.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Польские военнослужащие на базе в Ожише - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В посольстве в Дании прокомментировали начало операции НАТО в Арктике
13 февраля, 07:55
 
