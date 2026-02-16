https://ria.ru/20260216/arktika-2074623990.html
Посол рассказал о позиции России по взаимодействию с арктическими странами
Посол рассказал о позиции России по взаимодействию с арктическими странами - РИА Новости, 16.02.2026
Посол рассказал о позиции России по взаимодействию с арктическими странами
Россия выступает за взаимодействие арктических государств в спокойном конструктивном ключе, но будет вынуждена реагировать на возникающие вызовы, заявил в... РИА Новости, 16.02.2026
в мире
гренландия
россия
сша
николай корчунов
дональд трамп
Посол рассказал о позиции России по взаимодействию с арктическими странами
Корчунов: РФ выступает за конструктивное взаимодействие арктических государств
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия выступает за взаимодействие арктических государств в спокойном конструктивном ключе, но будет вынуждена реагировать на возникающие вызовы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов, комментируя ситуацию с Гренландией.
"Мы, со своей стороны, хотели бы, чтобы взаимодействие арктических государств и впредь выстраивалось в спокойном конструктивном ключе на основе принципов международного права, но будем вынуждены надлежащим образом реагировать на возникающие вызовы", - сказал глава дипмиссии.
Гренландия
входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп
неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании
и Гренландии предостерегли Вашингтон
от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.