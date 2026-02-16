Министра ГО и ЧС Кубани арестовали на два месяца за превышение полномочий

КРАСНОДАР, 16 фев - РИА Новости. Министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков арестован на два месяца по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Согласно материалам, представленных суду, в 2024 году Штриков из личной заинтересованности дал указание подчиненным подготовить фиктивные документы о якобы выявленных нарушениях при проведении уже состоявшегося аукциона на приобретение и монтаж быстровозводимого модульного здания пожарного депо для его отмены. По результатам повторного аукциона победителем стала организация, чьи интересы лоббировал чиновник.