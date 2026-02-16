Министра ГО и ЧС Кубани арестовали на два месяца за превышение полномочий

КРАСНОДАР, 16 фев - РИА Новости. Министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков арестован на два месяца по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Штриков был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, сообщали в понедельник РИА Новости в правоохранительных органах. Министра задержали на вокзале при попытке уехать в Сочи.
"Октябрьский районный суд города Краснодара рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Штрикова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ… Рассмотрев представленные материалы, суд удовлетворил ходатайство, избрав в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры - два месяца, до 15 апреля 2026 включительно", - говорится в сообщении.
Согласно материалам, представленных суду, в 2024 году Штриков из личной заинтересованности дал указание подчиненным подготовить фиктивные документы о якобы выявленных нарушениях при проведении уже состоявшегося аукциона на приобретение и монтаж быстровозводимого модульного здания пожарного депо для его отмены. По результатам повторного аукциона победителем стала организация, чьи интересы лоббировал чиновник.