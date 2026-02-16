https://ria.ru/20260216/amerika-2074601581.html
В США впервые транспортировали атомный реактор самолетом, пишет WSJ
В США впервые транспортировали атомный реактор самолетом, пишет WSJ
Миниатюрный атомный реактор впервые транспортировали самолетом военные США, сообщает газета Wall Street Journal. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T08:48:00+03:00
WSJ: американские военные впервые транспортировали атомный реактор самолетом