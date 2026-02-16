Рейтинг@Mail.ru
В США впервые транспортировали атомный реактор самолетом, пишет WSJ - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:35 16.02.2026 (обновлено: 08:48 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/amerika-2074601581.html
В США впервые транспортировали атомный реактор самолетом, пишет WSJ
В США впервые транспортировали атомный реактор самолетом, пишет WSJ - РИА Новости, 16.02.2026
В США впервые транспортировали атомный реактор самолетом, пишет WSJ
Миниатюрный атомный реактор впервые транспортировали самолетом военные США, сообщает газета Wall Street Journal. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T08:35:00+03:00
2026-02-16T08:48:00+03:00
в мире
сша
калифорния
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071255445_0:31:2379:1370_1920x0_80_0_0_c1ce552dc5e387a8fc96502388f530e9.jpg
https://ria.ru/20260216/rakety-2074599006.html
сша
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071255445_0:0:2265:1698_1920x0_80_0_0_3d2d3f2d7f501f2152374425c9cea297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, калифорния, технологии
В мире, США, Калифорния, Технологии
В США впервые транспортировали атомный реактор самолетом, пишет WSJ

WSJ: американские военные впервые транспортировали атомный реактор самолетом

© REUTERS / U.S. Air Force/Josh PluegerСамолет WC-135R Constant Phoenix ВВС США
Самолет WC-135R Constant Phoenix ВВС США - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© REUTERS / U.S. Air Force/Josh Plueger
Самолет WC-135R Constant Phoenix ВВС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Миниатюрный атомный реактор впервые транспортировали самолетом военные США, сообщает газета Wall Street Journal.
"Военные США впервые транспортировали самолетом миниатюрный ядерный реактор", - говорится в публикации издания.
По информации газеты, 15 февраля три самолета С-17 транспортировали компоненты реактора Valar Atomics Ward 250 с авиабазы Марч в штате Калифорния на авиабазу Хилл в штате Юта.
Valar Atomics протестирует реактор на объекте рядом с авиабазой Хилл. Тестирование начнется с 250 киловатт. Максимальная же мощность реактора составляет пять мегаватт, чего достаточно для энергоснабжения пяти тысяч домов.
Американская зенитная ракета RIM-174 SM-6 ERAM - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
США выделили лишь треть от объявленной суммы на ракеты ERAM для Украины
08:18
 
В миреСШАКалифорнияТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала