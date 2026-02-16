Ученые рассказали о женщине из ледяной могилы на Алтае

НОВОСИБИРСК, 16 фев – РИА Новости. Ученые провели компьютерную томографию черепа женщины, погребенной в Горном Алтае около 2,5 тысячи лет назад, и выяснили, что при жизни ей сделали сложную операцию на нижней челюсти, сообщает Новосибирский государственный институт (НГУ).

Ученые впервые исследовали на компьютерном томографе череп мумии женщины, представляющей пазырыкскую культуру древних людей (VI—III века до нашей эры) - знаменитую на весь мир благодаря находкам замерзших мумий с татуировками. Захоронение женщины обнаружили археологи в 1990-е годы на плато Укок в Республике Алтай

"Выяснилось, что при жизни она получила серьезную травму головы, в результате которой был разрушен правый височно­нижнечелюстной сустав. Она пережила серьезное хирургическое вмешательство по восстановлению функций нижней челюсти, благодаря которой пациентке вернули способность разговаривать и принимать пищу. Ранее ученые не сталкивались с такими находками и не встречали упоминаний о подобных операциях в научной литературе", - говорится в сообщении

КТ-сканирование выявило последствия тяжелой травмы (вдавление правой височной кости на 6–8 миллиметров), возможно полученной после падения с лошади, а также другие детали, невидимые при обычном осмотре. Томография также четко показала успешность древней операции и то, что женщина прожила после нее значительное время.

"Компьютерный томограф выступил в роли "машины времени", обеспечив неразрушающий доступ к анатомическим структурам. Он позволил не только диагностировать травму, но и реконструировать результат сложного хирургического вмешательства, проведенного в глубокой древности, превратив единичную находку в детальное свидетельство высокого уровня медицинских знаний пазырыкской культуры", - сказал завлабораторией ядерной и инновационной медицины физфака НГУ Владимир Каныгин.