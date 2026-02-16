Рейтинг@Mail.ru
Около Запорожской АЭС в выходные были зафиксированы обстрелы - РИА Новости, 16.02.2026
10:53 16.02.2026
Около Запорожской АЭС в выходные были зафиксированы обстрелы
Около Запорожской АЭС в выходные были зафиксированы обстрелы - РИА Новости, 16.02.2026
Около Запорожской АЭС в выходные были зафиксированы обстрелы
Обстрелы около Запорожской АЭС были зафиксированы в выходные, последствий для безопасности объекта нет, однако обстановка остается напряженной, сообщила РИА... РИА Новости, 16.02.2026
днепр (река), энергодар, россия, запорожская аэс
Днепр (река), Энергодар, Россия, Запорожская АЭС
Около Запорожской АЭС в выходные были зафиксированы обстрелы

Обстрелы около ЗАЭС были зафиксированы в выходные, последствий нет

© РИА Новости / Евгений Биятов
Запорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Обстрелы около Запорожской АЭС были зафиксированы в выходные, последствий для безопасности объекта нет, однако обстановка остается напряженной, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
"Что касается общей обстановки в городе и районе станции, она остается напряженной. Обстрелы территории, прилегающей к городу и станции, периодически продолжаются. В минувшие выходные также фиксировались обстрелы вблизи Запорожской АЭС. К счастью, они не повлекли за собой никаких последствий для безопасности станции", - сказала Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках была остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Запорожская АЭС может обеспечить энергией новые регионы, заявил Черничук
Вчера, 09:42
 
Днепр (река)ЭнергодарРоссияЗапорожская АЭС
 
 
