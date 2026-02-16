Около Запорожской АЭС в выходные были зафиксированы обстрелы

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Обстрелы около Запорожской АЭС были зафиксированы в выходные, последствий для безопасности объекта нет, однако обстановка остается напряженной, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.