Запорожская АЭС может обеспечить энергией новые регионы, заявил Черничук - РИА Новости, 16.02.2026
09:42 16.02.2026
Запорожская АЭС может обеспечить энергией новые регионы, заявил Черничук
республика крым
краснодарский край
россия
запорожская аэс
энергодар
республика крым
краснодарский край
россия
энергодар
республика крым, краснодарский край, россия, запорожская аэс, энергодар
Республика Крым, Краснодарский край, Россия, Запорожская АЭС, Энергодар
Запорожская АЭС может обеспечить энергией новые регионы, заявил Черничук

Черничук: ЗАЭС может обеспечить энергией новые регионы, Крым и Кубань

Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Новые регионы, Крым, а при необходимости и Краснодарский край могут быть обеспечены электроэнергией за счет Запорожской АЭС после восстановления ее мощностей, заявил в интервью РИА Новости директор станции Юрий Черничук.
"Станция готова при восстановлении своих мощностей отдать все их потребителю, неважно что это - лампочка в доме или крупное предприятие, крупный завод какой-то. Все новые регионы, всю Новороссию мы сможем обеспечивать, и Крым тоже, в том числе. Потребление Запорожской области в существующих границах оставляет порядка 500 мегаватт, зимой, в связи с холодной погодой – наверное, больше", - сказал Черничук.
Японская атомная электростанция Касивадзаки-Карива - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
В работе крупнейшей в мире АЭС выявили неполадки
14 февраля, 18:26
14 февраля, 18:26
Мощностей станции, в случае необходимости, хватит и на поставки в соседние регионы России, в том числе, если будет принято такое решение, в Краснодарский край, отметил он. Энергия может поставляться как по материковой части, так и через Крым по энергомосту, но решение об этом будет принимать Системный оператор, сказал директор.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Директор ЗАЭС назвал условие, без которого запуск станции невозможен
14 февраля, 13:46
14 февраля, 13:46
 
Республика КрымКраснодарский крайРоссияЗапорожская АЭСЭнергодар
 
 
