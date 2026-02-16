Запорожская АЭС может обеспечить энергией новые регионы, заявил Черничук

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Новые регионы, Крым, а при необходимости и Краснодарский край могут быть обеспечены электроэнергией за счет Запорожской АЭС после восстановления ее мощностей, заявил в интервью РИА Новости директор станции Юрий Черничук.
"Станция готова при восстановлении своих мощностей отдать все их потребителю, неважно что это - лампочка в доме или крупное предприятие, крупный завод какой-то. Все новые регионы, всю Новороссию мы сможем обеспечивать, и Крым тоже, в том числе. Потребление Запорожской области в существующих границах оставляет порядка 500 мегаватт, зимой, в связи с холодной погодой – наверное, больше", - сказал Черничук.
Мощностей станции, в случае необходимости, хватит и на поставки в соседние регионы России, в том числе, если будет принято такое решение, в Краснодарский край, отметил он. Энергия может поставляться как по материковой части, так и через Крым по энергомосту, но решение об этом будет принимать Системный оператор, сказал директор.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
