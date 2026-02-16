Запорожская АЭС может обеспечить энергией новые регионы, заявил Черничук

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Новые регионы, Крым, а при необходимости и Краснодарский край могут быть обеспечены электроэнергией за счет Запорожской АЭС после восстановления ее мощностей, заявил в интервью РИА Новости директор станции Юрий Черничук.