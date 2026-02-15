В Госдуме объяснили, что делать при резком росте платежа за ЖКХ

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. При резком увеличении суммы в квитанциях за услуги ЖКХ жильцам стоит письменно обратиться в управляющую компанию (УК) или ТСЖ с требованием предоставить подробный расчет начислений для выявления возможных ошибок и проведения перерасчета, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

"В феврале в ряде регионов фиксируется рост обращений граждан по поводу резкого увеличения сумм в платежках за жилищно-коммунальные услуги. Если гражданин обнаружил необъяснимый рост суммы, алгоритм действий следующий. Первое - обратиться письменно в управляющую организацию или ТСЖ с требованием предоставить подробный расчет начислений. Управляющая компания обязана разъяснить порядок расчета и при выявлении ошибки произвести перерасчет", - сказал Якубовский

Парламентарий отметил, что если ответ от УК не был предоставлен или выявленное нарушение не устранено, то необходимо обратиться в Госжилинспекцию региона. По его словам, именно этот орган осуществляет контроль за деятельностью УК и вправе выдавать предписания и привлекать к административной ответственности.

"Дополнительно возможно обращение в Роспотребнадзор при нарушении прав потребителя либо в прокуратуру при системных или грубых нарушениях. Практика показывает, что после вмешательства надзорных органов перерасчеты производятся достаточно оперативно", - подчеркнул он.

Якубовский уточнил, что управляющая компания не вправе самостоятельно менять коммунальные тарифы. Он добавил, что плата за содержание и ремонт жилья устанавливается решением общего собрания собственников, а коммунальные тарифы утверждаются уполномоченным органом субъекта РФ , при отсутствии таких решений рост начислений должен быть обоснован документально.