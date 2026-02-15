https://ria.ru/20260215/zelenskiy-2074569093.html
Депутат назвал Зеленского агрессивным пьяницей после его слов о россиянах
Депутат назвал Зеленского агрессивным пьяницей после его слов о россиянах
Владимир Зеленский давно перешел все границы формальных правил поведения в обществе и больше напоминает неадекватного и агрессивного пьяницу, заявил РИА Новости РИА Новости, 15.02.2026
Депутат назвал Зеленского агрессивным пьяницей после его слов о россиянах
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский давно перешел все границы формальных правил поведения в обществе и больше напоминает неадекватного и агрессивного пьяницу, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди").
Ранее Зеленский
в эфире программы The Conversation издания Politico в матерной форме потребовал выслать россиян из западных стран.
"Этот вконец оборзевший персонаж больше напоминает не чиновника высокого ранга, а завсегдатая рюмочной, который на определенной стадии опьянения начинает всех прогонять, "указывать место" и вообще вести себя как хозяин. При этом всем, кроме него, видно, что он просто неадекватный и агрессивный пьяница, на которого обычно вызывают наряд", - сказал Хамитов
.
Депутат отметил, что Зеленский давно уже перешёл все границы хотя бы формальных правил приличного поведения в обществе, сначала неизвестно, по какому праву клянчил по всему миру деньги и оружие, потом устраивал истерики в Белом Доме, потом дело дошло до хамских замечаний лидерам стран, а теперь уже все пришло к обыкновенной площадной брани.
"Вообще говоря, таких дебоширов обычно удаляют из общественных мест. А если по какой-то причине вынуждены их терпеть, то уж, по крайней мере, никаких серьезных дел с ними не имеют. Невозможно воспринимать всерьез человека, который известен только своими истериками", - подчеркнул парламентарий.
По мнению Хамитова, европейскому терпению тоже вскоре придет конец, и как бы они ни стремились оправдывать свою повестку, такое поведение уже нельзя оправдать ничем.
"И тогда, как и у любого дебошира, у этого клоуна наступит жестокое похмелье. Только ни на чью помощь рассчитывать ему уже не придется", - добавил он.