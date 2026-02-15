Рейтинг@Mail.ru
Депутат назвал Зеленского агрессивным пьяницей после его слов о россиянах - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:09 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/zelenskiy-2074569093.html
Депутат назвал Зеленского агрессивным пьяницей после его слов о россиянах
Депутат назвал Зеленского агрессивным пьяницей после его слов о россиянах - РИА Новости, 15.02.2026
Депутат назвал Зеленского агрессивным пьяницей после его слов о россиянах
Владимир Зеленский давно перешел все границы формальных правил поведения в обществе и больше напоминает неадекватного и агрессивного пьяницу, заявил РИА Новости РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T23:09:00+03:00
2026-02-15T23:09:00+03:00
в мире
владимир зеленский
амир хамитов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074386749_0:81:2773:1641_1920x0_80_0_0_9f349dc46848c490e7fbf8d0926d480c.jpg
https://ria.ru/20260215/zelenskiy-2074562919.html
https://ria.ru/20260215/zelenskiy-2074546064.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074386749_301:0:2773:1854_1920x0_80_0_0_9378ffb6ded78db7680bcf9a7a973024.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, амир хамитов, госдума рф
В мире, Владимир Зеленский, Амир Хамитов, Госдума РФ
Депутат назвал Зеленского агрессивным пьяницей после его слов о россиянах

Депутат ГД Хамитов назвал Зеленского агрессивным пьяницей

© REUTERS / Liesa JohannssenВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский давно перешел все границы формальных правил поведения в обществе и больше напоминает неадекватного и агрессивного пьяницу, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди").
Ранее Зеленский в эфире программы The Conversation издания Politico в матерной форме потребовал выслать россиян из западных стран.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Зеленский в прямом эфире высказался матом о россиянах
Вчера, 21:26
"Этот вконец оборзевший персонаж больше напоминает не чиновника высокого ранга, а завсегдатая рюмочной, который на определенной стадии опьянения начинает всех прогонять, "указывать место" и вообще вести себя как хозяин. При этом всем, кроме него, видно, что он просто неадекватный и агрессивный пьяница, на которого обычно вызывают наряд", - сказал Хамитов.
Депутат отметил, что Зеленский давно уже перешёл все границы хотя бы формальных правил приличного поведения в обществе, сначала неизвестно, по какому праву клянчил по всему миру деньги и оружие, потом устраивал истерики в Белом Доме, потом дело дошло до хамских замечаний лидерам стран, а теперь уже все пришло к обыкновенной площадной брани.
"Вообще говоря, таких дебоширов обычно удаляют из общественных мест. А если по какой-то причине вынуждены их терпеть, то уж, по крайней мере, никаких серьезных дел с ними не имеют. Невозможно воспринимать всерьез человека, который известен только своими истериками", - подчеркнул парламентарий.
По мнению Хамитова, европейскому терпению тоже вскоре придет конец, и как бы они ни стремились оправдывать свою повестку, такое поведение уже нельзя оправдать ничем.
"И тогда, как и у любого дебошира, у этого клоуна наступит жестокое похмелье. Только ни на чью помощь рассчитывать ему уже не придется", - добавил он.
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
"Он психопат". На Западе набросились на Зеленского после выходки в Мюнхене
Вчера, 18:42
 
В миреВладимир ЗеленскийАмир ХамитовГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала