Рейтинг@Mail.ru
Зеленский в прямом эфире высказался матом о россиянах - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:26 15.02.2026 (обновлено: 22:55 15.02.2026)
https://ria.ru/20260215/zelenskiy-2074562919.html
Зеленский в прямом эфире высказался матом о россиянах
Зеленский в прямом эфире высказался матом о россиянах - РИА Новости, 15.02.2026
Зеленский в прямом эфире высказался матом о россиянах
Владимир Зеленский в эфире программы The Conversation издания Politico в матерной форме потребовал выслать россиян из западных стран. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T21:26:00+03:00
2026-02-15T22:55:00+03:00
в мире
европа
сша
россия
владимир зеленский
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070038337_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_b9c26d4469391ecde62f73f480adbd8c.jpg
https://ria.ru/20260215/zelenskiy-2074546064.html
https://ria.ru/20260215/zelenskiy-2074515636.html
европа
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070038337_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_f4b51f372ae2a021336a93ea4f8b0d6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, сша, россия, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Европа, США, Россия, Владимир Зеленский, Евросоюз
Зеленский в прямом эфире высказался матом о россиянах

Зеленский в матерной форме потребовал выслать россиян из западных стран

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский в эфире программы The Conversation издания Politico в матерной форме потребовал выслать россиян из западных стран.
Глава киевского режима пожаловался, что ЕС до сих пор не ввел санкции против российской ядерной энергетики, а также самих граждан, которые живут, учатся или владеют недвижимостью в Европе и США.
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
"Он психопат". На Западе набросились на Зеленского после выходки в Мюнхене
Вчера, 18:42
"Убирайтесь в Россию. Поезжайте домой", — заявил он на английском языке, употребив при этом матерное выражение.
Зеленский часто использует оскорбительные фразы при общении с журналистами. Так, накануне, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, он по-хамски высказался в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана, заявив, что тот "думает о росте своего живота, а не армии". В ответ тот поблагодарил главу киевского режима за возможность всем оценить, насколько уместно принимать Украину в ЕС.
Зеленский не первый раз неуважительно высказывается в адрес премьера Венгрии. В частности, он делал это, комментируя сомнения Орбана в целесообразности принятия Киева в Евросоюз.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Зеленский устроил истерику после российских ударов
Вчера, 14:50
 
В миреЕвропаСШАРоссияВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала