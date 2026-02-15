https://ria.ru/20260215/zelenskiy-2074562919.html
Зеленский в прямом эфире высказался матом о россиянах
Зеленский в прямом эфире высказался матом о россиянах - РИА Новости, 15.02.2026
Зеленский в прямом эфире высказался матом о россиянах
Владимир Зеленский в эфире программы The Conversation издания Politico в матерной форме потребовал выслать россиян из западных стран. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T21:26:00+03:00
2026-02-15T21:26:00+03:00
2026-02-15T22:55:00+03:00
в мире
европа
сша
россия
владимир зеленский
евросоюз
европа
сша
россия
Зеленский в прямом эфире высказался матом о россиянах
Зеленский в матерной форме потребовал выслать россиян из западных стран