Слуцкий назвал проявлением агонии слова Зеленского в адрес Орбана
20:36 15.02.2026
Слуцкий назвал проявлением агонии слова Зеленского в адрес Орбана
Публичное хамство Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и всех, кто здраво смотрит на конфликт на Украине, является проявлением...
в мире
украина
венгрия
россия
владимир зеленский
виктор орбан
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
украина
венгрия
россия
в мире, украина, венгрия, россия, владимир зеленский, виктор орбан, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Россия, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР, Евросоюз
© REUTERS / Thilo SchmuelgenВладимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Публичное хамство Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и всех, кто здраво смотрит на конфликт на Украине, является проявлением агонии, обратный отсчет для Зеленского начался, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Ранее Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес Орбана, заявив, что тот якобы думает о росте своего живота, а не армии. Позднее премьер-министр Венгрии прокомментировал выпад Зеленского в его адрес, подчеркнув, что Украина не сможет вступить в ЕС.
"Зеленский не раз вел себя как "моська, лающая на слона". Его публичное хамство всем, кто здраво смотрит на конфликт на Украине - проявление агонии. Поддержка европейской партии войны неонацистского режима не изменит ситуацию на поле боя для бандеровцев. Особенно при смене позиции американской администрации", - сказал Слуцкий.
Он отметил, что обратный отсчет для Зеленского начался.
"Победа России неизбежна в любом случае. Такие политики как Орбан прекрасно это осознают и не хотят из кармана собственных граждан поддерживать неонацистов", - добавил глава комитета Госдумы.
