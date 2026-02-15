https://ria.ru/20260215/zelenskiy-2074558300.html
Слуцкий назвал проявлением агонии слова Зеленского в адрес Орбана
Слуцкий назвал проявлением агонии слова Зеленского в адрес Орбана - РИА Новости, 15.02.2026
Слуцкий назвал проявлением агонии слова Зеленского в адрес Орбана
Публичное хамство Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и всех, кто здраво смотрит на конфликт на Украине, является проявлением... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T20:36:00+03:00
2026-02-15T20:36:00+03:00
2026-02-15T20:36:00+03:00
в мире
украина
венгрия
россия
владимир зеленский
виктор орбан
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074188887_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_82c881711592860b9255ebe4e76d67c5.jpg
https://ria.ru/20260215/zelenskiy-2074546064.html
https://ria.ru/20260215/zelenskiy-2074461048.html
украина
венгрия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074188887_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_102f758b2bb86e8a42a71667c5b7a73e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, россия, владимир зеленский, виктор орбан, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Россия, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР, Евросоюз
Слуцкий назвал проявлением агонии слова Зеленского в адрес Орбана
Лидер ЛДПР Слуцкий назвал проявлением агонии слова Зеленского в адрес Орбана