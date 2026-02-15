Слуцкий назвал проявлением агонии слова Зеленского в адрес Орбана

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Публичное хамство Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и всех, кто здраво смотрит на конфликт на Украине, является проявлением агонии, обратный отсчет для Зеленского начался, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.