Зеленский вел себя на Мюнхенской конференции как бродяга, заявили в Госдуме
20:11 15.02.2026
Зеленский вел себя на Мюнхенской конференции как бродяга, заявили в Госдуме
в мире
венгрия
украина
россия
владимир зеленский
дмитрий белик
виктор орбан
госдума рф
в мире, венгрия, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий белик, виктор орбан, госдума рф, евросоюз
В мире, Венгрия, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Белик, Виктор Орбан, Госдума РФ, Евросоюз
Зеленский вел себя на Мюнхенской конференции как бродяга, заявили в Госдуме

Депутат Белик: Зеленский повел себя на Мюнхенской конференции как бродяга

© REUTERS / Thilo SchmuelgenВладимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский повел себя на Мюнхенской конференции как бродяга, которого пустили в дом погреться, а он закинул на стол ноги, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявив, что тот якобы думает о росте своего живота, а не армии. Позднее премьер-министр Венгрии прокомментировал выпад Зеленского в его адрес, подчеркнув, что Украина не сможет вступить в ЕС.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
"Задушит Союз". На Западе запаниковали после нового требования Зеленского
Вчера, 19:37
"Зеленский повел себя как бродяга, которого пустили в дом погреться, а он и ноги на стол закинул. Выходки Зеленского демонстрируют его моральную деградацию и лучший показатель его неадекватности", - сказал Белик.
По его словам, Зеленского пустили на Мюнхенскую конференцию из милости, а он, видимо, решил, что может указывать хозяевам как они должны сидеть и о чем говорить.
"Глава киевского режима хамит, издевается и думает, что это остроумно. Раз он так ведет себя со своими благодетелями, то о каких договоренностях или доверии к этому человеку в мирных переговорах может идти речь. На Украине должен сначала поменяться режим, а после этого можно с ней говорить о мире", - считает депутат.
Шестьдесят вторая Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 13 по 15 февраля в столице германской Баварии.
Мюнхенская конференция позиционирует себя как один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности, при этом представителей России организаторы не приглашают с 2022 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что конференция полностью себя дискредитировала. Причиной он назвал позицию руководства мероприятия, которое перестало приглашать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения.
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
"Он психопат". На Западе набросились на Зеленского после выходки в Мюнхене
Вчера, 18:42
 
