Зеленский вел себя на Мюнхенской конференции как бродяга, заявили в Госдуме
Зеленский вел себя на Мюнхенской конференции как бродяга, заявили в Госдуме - РИА Новости, 15.02.2026
Зеленский вел себя на Мюнхенской конференции как бродяга, заявили в Госдуме
Владимир Зеленский повел себя на Мюнхенской конференции как бродяга, которого пустили в дом погреться, а он закинул на стол ноги, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 15.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский повел себя на Мюнхенской конференции как бродяга, которого пустили в дом погреться, а он закинул на стол ноги, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее Зеленский
, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана
, заявив, что тот якобы думает о росте своего живота, а не армии. Позднее премьер-министр Венгрии прокомментировал выпад Зеленского в его адрес, подчеркнув, что Украина
не сможет вступить в ЕС
.
"Зеленский повел себя как бродяга, которого пустили в дом погреться, а он и ноги на стол закинул. Выходки Зеленского демонстрируют его моральную деградацию и лучший показатель его неадекватности", - сказал Белик
.
По его словам, Зеленского пустили на Мюнхенскую конференцию из милости, а он, видимо, решил, что может указывать хозяевам как они должны сидеть и о чем говорить.
"Глава киевского режима хамит, издевается и думает, что это остроумно. Раз он так ведет себя со своими благодетелями, то о каких договоренностях или доверии к этому человеку в мирных переговорах может идти речь. На Украине должен сначала поменяться режим, а после этого можно с ней говорить о мире", - считает депутат.
Шестьдесят вторая Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 13 по 15 февраля в столице германской Баварии
.
Мюнхенская конференция позиционирует себя как один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности, при этом представителей России
организаторы не приглашают с 2022 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров
заявлял, что конференция полностью себя дискредитировала. Причиной он назвал позицию руководства мероприятия, которое перестало приглашать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения.