Зеленский вел себя на Мюнхенской конференции как бродяга, заявили в Госдуме

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский повел себя на Мюнхенской конференции как бродяга, которого пустили в дом погреться, а он закинул на стол ноги, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

По его словам, Зеленского пустили на Мюнхенскую конференцию из милости, а он, видимо, решил, что может указывать хозяевам как они должны сидеть и о чем говорить.

"Глава киевского режима хамит, издевается и думает, что это остроумно. Раз он так ведет себя со своими благодетелями, то о каких договоренностях или доверии к этому человеку в мирных переговорах может идти речь. На Украине должен сначала поменяться режим, а после этого можно с ней говорить о мире", - считает депутат.