Зеленский знает, что Украину не ждут ни в ЕС, ни в НАТО, заявил депутат

МИНСК, 15 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский знает, что Украина никому не нужна ни в Евросоюзе, ни в НАТО, заявил заместитель председателя комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Олег Гайдукевич, комментируя хамские высказывания главы киевского режима в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Оценивая в целом Мюнхенскую конференцию, парламентарий указал, что в ходе мероприятия европейцы очень мало говорили о своих проблемах, в числе которых он назвал миграционный кризис, экономические вопросы, отсутствие единства в Евросоюзе.