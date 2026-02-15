Рейтинг@Mail.ru
15.02.2026
18:42 15.02.2026
Зеленский знает, что Украину не ждут ни в ЕС, ни в НАТО, заявил депутат
Зеленский знает, что Украину не ждут ни в ЕС, ни в НАТО, заявил депутат

Гайдукевич: Зеленский знает, что Украину никто не ждет ни в ЕС, ни в НАТО

МИНСК, 15 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский знает, что Украина никому не нужна ни в Евросоюзе, ни в НАТО, заявил заместитель председателя комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Олег Гайдукевич, комментируя хамские высказывания главы киевского режима в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Зеленский, выступая в субботу на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности, хамски высказался в адрес премьера Венгрии, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии. В тот же день Орбан прокомментировал выпад в свой адрес, подчеркнув, что из-за неправильного восприятия ситуации по поводу присоединения к Евросоюзу Украина не сможет вступить в интеграционное объединение.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Зеленского в Мюнхене не спросили о коррупции на Украине, заявил Дмитриев
Вчера, 17:35
"Почему он нахамил? Потому что прекрасно знает, что никто Украину в Европейском союзе не ждет, и никому она там не нужна. Ни в ЕС, ни в НАТО. Если бы он верил хоть на один процент, что Украину возьмут в Европейский союз, он, конечно, бы члену Европейского Союза не хамил никогда. Но он хамит, знает, что никто никогда Украину нигде не ждет", - сказал Гайдукевич на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Оценивая в целом Мюнхенскую конференцию, парламентарий указал, что в ходе мероприятия европейцы очень мало говорили о своих проблемах, в числе которых он назвал миграционный кризис, экономические вопросы, отсутствие единства в Евросоюзе.
"Поэтому Европа сделала много разных заявлений, которые в который раз показали, что на международной арене в серьезных конфликтах Европа сейчас ничего не решает. Вот и вся Мюнхенская конференция", - сказал Гайдукевич.
По его словам, в то время, когда США ведут напрямую переговоры с Россией, с Китаем, а переговоры по украинскому урегулированию проходят между Москвой и Вашингтоном, Европа лишь делает вид, что она на что-то влияет и что-то решает.
"Но получается очень слабо", - подчеркнул Гайдукевич.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
"Не готовы". Каллас резко ответила на требование Зеленского
Вчера, 17:20
 
В миреУкраинаЕвропаВенгрияОлег ГайдукевичВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанЕвросоюзНАТО
 
 
