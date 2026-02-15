Рейтинг@Mail.ru
"Он психопат". На Западе набросились на Зеленского после выходки в Мюнхене
Специальная военная операция на Украине
 
18:42 15.02.2026 (обновлено: 22:17 15.02.2026)
"Он психопат". На Западе набросились на Зеленского после выходки в Мюнхене
Читатели британской газеты Financial Times обрушились с критикой на Владимира Зеленского после его заявления на Мюнхенской конференции по безопасности о выборах РИА Новости, 15.02.2026
"Он психопат". На Западе набросились на Зеленского после выходки в Мюнхене

Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Читатели британской газеты Financial Times обрушились с критикой на Владимира Зеленского после его заявления на Мюнхенской конференции по безопасности о выборах на Украине.
Как пишет издание, глава киевского режима запросил прекращение огня на два месяца в качестве условия для проведения президентских выборов в стране. Его высказывания подчеркнули разногласия между Киевом и Вашингтоном по поводу последовательности действий на пути к мирному урегулированию. Белый дом ужесточает давление на переговорщиков, требуя завершить все обсуждения к весне.
"Зеленский не заинтересован в мире. Да и зачем это ему, когда он может и дальше воровать казенные деньги, загребая бедных соотечественников в окопы прямо с улиц? Да, и пока вы не достали конституцию в качестве последнего аргумента: он уже давно вывернул ее шиворот-навыворот", — написал комментатор.

"Он все еще не догоняет: не будет никакого прекращения огня, будет мирное соглашение... Какой от него прок стране в интеллектуальном плане, если он не понимает очевидных вещей?" — отметил другой.

"Похоже, США считают, что Зеленскому ничего не светит. Пришло время найти кого-нибудь посговорчивее ему на замену, чтобы США вылезли из этой бездонной пропасти. Зеленский в достаточной мере психопат, чтобы искренне верить, что у него еще есть шансы", — добавил еще один читатель.

"Зеленскому пора кончать эти игры. Нужно не прекращение огня, а мирное соглашение. Он тянет резину — классика жанра. И что произойдет, если режим прекращения огня будет нарушен, а НАТО успеет перевооружить Украину для продолжения опосредованной войны?" — задался вопросом другой комментатор.

"Диктатор лезет из кожи вон, чтобы удержать власть и сохранить приток американской наличности. Какой сюрприз!" — заключили читатели.

О необходимости проведения выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024-го, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.
Как отмечали в Кремле, пока рано рассуждать о слухах про возможные президентские выборы на Украине, идет обмен сообщениями через прессу со ссылкой на источники.
