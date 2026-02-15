Рейтинг@Mail.ru
Зеленского в Мюнхене не спросили о коррупции на Украине, заявил Дмитриев
17:35 15.02.2026 (обновлено: 18:07 15.02.2026)
Зеленского в Мюнхене не спросили о коррупции на Украине, заявил Дмитриев
Владимиру Зеленскому во время Мюнхенской конференции по безопасности никто не задал вопрос о коррупции в его окружении, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 15.02.2026
в мире, украина, женева (город), владимир зеленский, кирилл дмитриев, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Женева (город), Владимир Зеленский, Кирилл Дмитриев, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
Дмитриев: в Мюнхене Зеленского никто не спросил о коррупции в его окружении

© Getty Images / Johannes SimonВладимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© Getty Images / Johannes Simon
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Владимиру Зеленскому во время Мюнхенской конференции по безопасности никто не задал вопрос о коррупции в его окружении, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Антикоррупционная традиция: прямо перед переговорами в Женеве один из ближайших соратников Зеленского, связанный с делом о взятках и "золотым унитазом", был задержан при попытке бегства в Польшу. В Мюнхене никто не спросил Зеленского о его сужающемся круге, в то время как коррупция на Украине в военный период оценивается в 50 миллиардов долларов", — написал он в соцсети X.
В ночь на 15 февраля при попытке покинуть страну задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко по делу о коррупции. По данным "Украинской правды", пограничники имели запрос от НАБУ и САП.

Чиновник с лета возглавлял Минюст Украины. Осенью после начала расследования его отправили в отставку.

Коррупционный скандал

В начале ноября прошли обыски у экс-главы Минэнерго, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщалось, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. Вероятно, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Антикоррупционное бюро предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной. В конце ноября он объявил об отставке главы своего офиса Андрея Ермака.
В миреУкраинаЖенева (город)Владимир ЗеленскийКирилл ДмитриевГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
