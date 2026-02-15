Зеленского в Мюнхене не спросили о коррупции на Украине, заявил Дмитриев

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Владимиру Зеленскому во время Мюнхенской конференции по безопасности никто не задал вопрос о коррупции в его окружении, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

« "Антикоррупционная традиция: прямо перед переговорами в Женеве один из ближайших соратников Зеленского , связанный с делом о взятках и "золотым унитазом", был задержан при попытке бегства в Польшу . В Мюнхене никто не спросил Зеленского о его сужающемся круге, в то время как коррупция на Украине в военный период оценивается в 50 миллиардов долларов", — написал он в соцсети X

В ночь на 15 февраля при попытке покинуть страну задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко по делу о коррупции. По данным "Украинской правды", пограничники имели запрос от НАБУ и САП .

Чиновник с лета возглавлял Минюст Украины. Осенью после начала расследования его отправили в отставку.

Коррупционный скандал

В начале ноября прошли обыски у экс-главы Минэнерго, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича , которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщалось, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.

Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. Вероятно, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.