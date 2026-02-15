Рейтинг@Mail.ru
Зеленский устроил истерику после российских ударов - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:50 15.02.2026 (обновлено: 14:53 15.02.2026)
https://ria.ru/20260215/zelenskiy-2074515636.html
Зеленский устроил истерику после российских ударов
Зеленский устроил истерику после российских ударов - РИА Новости, 15.02.2026
Зеленский устроил истерику после российских ударов
Владимир Зеленский заявил, что ожидает оперативных поставок военной помощи после российских ударов, об этом он написал в Telegram-канале. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T14:50:00+03:00
2026-02-15T14:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
киев
мюнхен
владимир зеленский
марк рютте
вооруженные силы рф
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070038337_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_b9c26d4469391ecde62f73f480adbd8c.jpg
https://ria.ru/20260214/zelenskiy-2074413869.html
https://ria.ru/20260214/zelenskiy-2074438160.html
украина
киев
мюнхен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070038337_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_f4b51f372ae2a021336a93ea4f8b0d6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, мюнхен, владимир зеленский, марк рютте, вооруженные силы рф, нато, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Мюнхен, Владимир Зеленский, Марк Рютте, Вооруженные силы РФ, НАТО, Мирный план США по Украине
Зеленский устроил истерику после российских ударов

Зеленский потребовал от Запада срочной военной помощи после российских ударов

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что ожидает оперативных поставок военной помощи после российских ударов, об этом он написал в Telegram-канале.
«

"Только за эту неделю февраля они (ВС России. — Прим. ред.) выпустили по Украине около 1300 ударных дронов, более 1200 управляемых авиационных бомб и 50 ракет, почти все баллистические", — уточнил он.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"Убивают сотни". В Раде обрушились на Зеленского из-за ситуации на Украине
14 февраля, 18:11
Глава киевского режима утверждает, что достиг в Мюнхене соглашения о новых пакетах военной помощи для Киева и добавил, что ждет оперативных поставок оружия.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские военные за минувшую неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов возмездия по объектам ВПК и ТЭК Украины, а также ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что удары были ответом на террористические атаки ВСУ на российскую гражданскую инфраструктуру, и всех целей удалось достичь.
Зеленский неоднократно критиковал партнеров за задержку с поставками средств ПВО, в том числе США из-за того, что они якобы не поставили в оговоренный срок ракеты, потому что Европа их вовремя не оплатила.
Ранее представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат признал, что на Украине есть дефицит ракет для самолетов и для систем ПВО.
В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента заявил, что эффективность украинской ПВО падает из-за дефицита перехватчиков, на фоне чего Киеву все труднее отражать ночные удары ракетами и дронами.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"Худшее решение". На Западе ответили на дерзкую выходку Зеленского
14 февраля, 21:56
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевМюнхенВладимир ЗеленскийМарк РюттеВооруженные силы РФНАТОМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала