Зеленский устроил истерику после российских ударов

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что ожидает оперативных поставок военной помощи после российских ударов, об этом он написал в Telegram-канале.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские военные за минувшую неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов возмездия по объектам ВПК и ТЭК Украины, а также ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что удары были ответом на террористические атаки ВСУ на российскую гражданскую инфраструктуру, и всех целей удалось достичь.
Ранее представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат признал, что на Украине есть дефицит ракет для самолетов и для систем ПВО.
В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента заявил, что эффективность украинской ПВО падает из-за дефицита перехватчиков, на фоне чего Киеву все труднее отражать ночные удары ракетами и дронами.
