Депутат Госдумы прокомментировал хамство Зеленского
14:48 15.02.2026
Депутат Госдумы прокомментировал хамство Зеленского
Депутат Госдумы прокомментировал хамство Зеленского
Владимир Зеленский уверен, что ему позволено хамить, требовать всего подряд, и его мнение будет кому-то интересно, а каждую реплику будут встречать... РИА Новости, 15.02.2026
Депутат Госдумы прокомментировал хамство Зеленского

Хамитов: Зеленский уверен, что ему можно хамить и требовать все, но это не так

Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
© REUTERS / Liesa Johannssen
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский уверен, что ему позволено хамить, требовать всего подряд, и его мнение будет кому-то интересно, а каждую реплику будут встречать аплодисментами, однако реальность прямо противоположная, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди").
Зеленский, выступая в субботу на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности, хамски высказался в адрес премьера Венгрии Виктор Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии. В тот же день Орбан прокомментировал выпад главы киевского режима в свой адрес, подчеркнув, что из-за его неправильного восприятия ситуации по поводу присоединения к Евросоюзу Украина не сможет вступить в интеграционное объединение.
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
В Госдуме назвали высказывания Зеленского в адрес Орбана мерзкими
Вчера, 14:38
"Складывается впечатление, что Зеленский уверен, что ему позволено хамить, требовать всего подряд, и его мнение будет кому-то интересно, а каждая реплика будет встречаться аплодисментами. Однако реальность, как мы видим, прямо противоположная", - сказал агентству Хамитов.
Парламентарий отметил, что президент США Дональд Трамп как лидер мощной и влиятельной страны все же обратился со словами поддержки не к Зеленскому, а к венгерскому главе правительства.
"Орбан - опытный и дальновидный политик, никогда не изменявший в своих суждениях здравому смыслу. Неудивительно, что он, в отличие от некоторых горе-шоуменов, пользуется авторитетом на международном уровне", - добавил депутат.
По мнению Хамитова, в этом и заключается главная политическая тенденция последнего времени.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Эксперт прокомментировал поведение Зеленского на Мюнхенской конференции
Вчера, 13:28
"Времена разглагольствующих политиканов закончились, началась эпоха реальных дел, созидания и трезвого взгляда на происходящее. И тем, кто привык громкими воплями привлекать к себе внимание, чтобы под шумок откусить еще немного от общего пирога, теперь придется непросто", - подчеркнул собеседник агентства.
Парламентарий считает, что выиграют те, кто предпочитает конструктивную работу, а не популистские лозунги или "шутовское кривляние".
"Но здесь свою судьбу каждый выбирает сам", - заключил Хамитов.
В пятницу Трамп назвал Орбана настоящим другом, борцом и победителем, а также пообещал поддержку на предстоящих парламентских выборах. Пятого февраля президент США также высказывался в поддержку кандидатуры Орбана на пост главы венгерского правительства и отметил, что был горд поддержать его в 2022 году.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Марком Рютте в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Зеленский второй раз за сутки публично оскорбил Орбана
Вчера, 10:41
 
