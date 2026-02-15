Депутат Госдумы прокомментировал хамство Зеленского

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский уверен, что ему позволено хамить, требовать всего подряд, и его мнение будет кому-то интересно, а каждую реплику будут встречать аплодисментами, однако реальность прямо противоположная, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди").

Зеленский , выступая в субботу на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности, хамски высказался в адрес премьера Венгрии Виктор Орбана , заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии. В тот же день Орбан прокомментировал выпад главы киевского режима в свой адрес, подчеркнув, что из-за его неправильного восприятия ситуации по поводу присоединения к Евросоюзу Украина не сможет вступить в интеграционное объединение.

"Складывается впечатление, что Зеленский уверен, что ему позволено хамить, требовать всего подряд, и его мнение будет кому-то интересно, а каждая реплика будет встречаться аплодисментами. Однако реальность, как мы видим, прямо противоположная", - сказал агентству Хамитов

Парламентарий отметил, что президент США Дональд Трамп как лидер мощной и влиятельной страны все же обратился со словами поддержки не к Зеленскому, а к венгерскому главе правительства.

"Орбан - опытный и дальновидный политик, никогда не изменявший в своих суждениях здравому смыслу. Неудивительно, что он, в отличие от некоторых горе-шоуменов, пользуется авторитетом на международном уровне", - добавил депутат.

По мнению Хамитова, в этом и заключается главная политическая тенденция последнего времени.

"Времена разглагольствующих политиканов закончились, началась эпоха реальных дел, созидания и трезвого взгляда на происходящее. И тем, кто привык громкими воплями привлекать к себе внимание, чтобы под шумок откусить еще немного от общего пирога, теперь придется непросто", - подчеркнул собеседник агентства.

Парламентарий считает, что выиграют те, кто предпочитает конструктивную работу, а не популистские лозунги или "шутовское кривляние".

"Но здесь свою судьбу каждый выбирает сам", - заключил Хамитов.