В Госдуме назвали высказывания Зеленского в адрес Орбана мерзкими

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал мерзким оскорбление Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Ранее Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес Орбана, заявив, что тот якобы думает о росте своего живота, а не армии. Позднее премьер-министр Венгрии прокомментировал выпад Зеленского в его адрес, подчеркнув, что Украина не сможет вступить в ЕС.

"Слова выскочки Зеленского вызывают лишь негодование. Они мерзкие. Это слова обреченного негодяя, предателя и преступника, которому нечего терять, поэтому он будет до последнего, как загнанная в угол крыса, сеять ложь и подлость. Зеленский издевается над людьми, которые думают о мире и заняли здравомыслящую позицию", - сказал Шеремет РИА Новости.

По его словам, Зеленский в очередной раз доказал, что является случайным человеком в политике, который не имеет права говорить от имени украинского народа и представлять Украину на международной арене.