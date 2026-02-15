https://ria.ru/20260215/zelenskiy-2074513943.html
В Госдуме назвали высказывания Зеленского в адрес Орбана мерзкими
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал мерзким оскорбление Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Ранее Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес Орбана, заявив, что тот якобы думает о росте своего живота, а не армии. Позднее премьер-министр Венгрии прокомментировал выпад Зеленского в его адрес, подчеркнув, что Украина не сможет вступить в ЕС.
"Слова выскочки Зеленского вызывают лишь негодование. Они мерзкие. Это слова обреченного негодяя, предателя и преступника, которому нечего терять, поэтому он будет до последнего, как загнанная в угол крыса, сеять ложь и подлость. Зеленский издевается над людьми, которые думают о мире и заняли здравомыслящую позицию", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Зеленский
в очередной раз доказал, что является случайным человеком в политике, который не имеет права говорить от имени украинского народа и представлять Украину
на международной арене.
"Зеленский боится Орбана
. Премьер-министр Венгрии
говорит киевскому диктатору правду в глаза, а это его раздражает и напрягает. Зеленскому нечем крыть, поэтому он переходит на оскорбления, демонстрируя деградацию и духовное обнищание", - сказал депутат.