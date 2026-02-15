Рейтинг@Mail.ru
Володин сделал резкое заявление о Зеленском из-за выступления в Мюнхене - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 15.02.2026 (обновлено: 17:49 15.02.2026)
https://ria.ru/20260215/zelenskiy-2074513704.html
Володин сделал резкое заявление о Зеленском из-за выступления в Мюнхене
Володин сделал резкое заявление о Зеленском из-за выступления в Мюнхене - РИА Новости, 15.02.2026
Володин сделал резкое заявление о Зеленском из-за выступления в Мюнхене
Слова Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности показывают его нестабильное ментальное состояние, заявил председатель Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T14:37:00+03:00
2026-02-15T17:49:00+03:00
в мире
грузия
мюнхен
украина
владимир зеленский
вячеслав володин
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074482701_0:47:3071:1774_1920x0_80_0_0_c01c00597a2a1a3bb30eb1b32dbdc7fc.jpg
https://ria.ru/20260215/putin-2074490541.html
https://ria.ru/20260215/myunkhen-2074506391.html
грузия
мюнхен
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074482701_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_7a29c421c6b3032df32be4440a8cc601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, мюнхен, украина, владимир зеленский, вячеслав володин, мирный план сша по украине
В мире, Грузия, Мюнхен, Украина, Владимир Зеленский, Вячеслав Володин, Мирный план США по Украине
Володин сделал резкое заявление о Зеленском из-за выступления в Мюнхене

Володин заявил о психических расстройствах у Зеленского из-за его слов в Мюнхене

© REUTERS / Thilo SchmuelgenВладимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Слова Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности показывают его нестабильное ментальное состояние, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Просроченный обмылок Зеленский, называющий себя президентом Украины, пытался убедить всех, что он молод и у него есть запас времени. Подчёркивая, что это его основное преимущество. <…> Вообще эти разговоры о молодости и временном запасе говорят о психических расстройствах их авторов, фобиях и жажде сохранить свою личную власть", — написал он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
"Сигналы Путина". В Турции сделали резкое заявление о конференции в Мюнхене
Вчера, 11:29
Володин привел в пример бывшего президента Грузии.
"Как-то ранее об аналогичных превосходствах заявлял бывший президент Грузии Саакашвили. Где он сейчас — все мы знаем", — напомнил председатель Госдумы.
В заключение он назвал такое поведение признаком слабости.
Шестьдесят вторая Мюнхенская конференция по безопасности проходит в Германии с 13 по 15 февраля.
Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
СМИ сообщили плохие новости ЕС на фоне встречи в Мюнхене
Вчера, 13:44
 
В миреГрузияМюнхенУкраинаВладимир ЗеленскийВячеслав ВолодинМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала