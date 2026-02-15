Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о страхах Зеленского в отношении Венгрии - РИА Новости, 15.02.2026
13:19 15.02.2026
Эксперт рассказал о страхах Зеленского в отношении Венгрии
в мире
украина
венгрия
сша
владимир зеленский
виктор орбан
евросоюз
Эксперт рассказал о страхах Зеленского в отношении Венгрии

Ахмед: Зеленский боится, что Венгрия склонит ЕС к отказу от помощи Украине

© REUTERS / Liesa JohannssenВладимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
КАИР, 15 фев - РИА Новости. Оскорбления Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана говорят о страхе Киева, что Будапешт сможет склонить европейские страны к отказу от военной помощи Украине, поделился мнением с РИА Новости бывший помощник министра иностранных дел Египта Раха Ахмед.
Ранее Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес Орбана, заявив, что тот якобы думает о росте своего живота, а не армии. Позднее премьер-министр Венгрии прокомментировал выпад Зеленского в его адрес, подчеркнув, что Украина не сможет вступить в ЕС.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
В МИД осудили выпад Зеленского в адрес Орбана
14 февраля, 23:02
"Венгрия фактически отходит от общеевропейской линии и, возможно, может подтолкнуть другие страны к аналогичному курсу, что и побудило Зеленского атаковать Орбана, призывая европейские государства отвергнуть позицию венгерского премьер-министра", - заявил РИА Новости Ахмед.
Египетский дипломат отметил, что Венгрия принимает решения исходя из своих интересов: она поддерживает Россию и считает, что Украина уже потерпела поражение и должна признать это.
По словам Ахмеда, одновременно с венгерской риторикой стали явными серьезные разногласия между администрацией президента США Доналда Трампом и Европейским союзом. Эксперт подчеркнул, что американский президент требует от Украины "принять сложившиеся реалии".
"Орбан пытается воспользоваться текущим этапом с точки зрения поддержки правых популистов со стороны США, и его позиция ориентирована на ближайшее будущее", - сказал египетский эксперт.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Орбан резко ответил на оскорбления Зеленского
14 февраля, 16:05
 
