Эксперт рассказал о страхах Зеленского в отношении Венгрии

КАИР, 15 фев - РИА Новости. Оскорбления Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана говорят о страхе Киева, что Будапешт сможет склонить европейские страны к отказу от военной помощи Украине, поделился мнением с РИА Новости бывший помощник министра иностранных дел Египта Раха Ахмед.

Ранее Владимир Зеленский , выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес Орбана , заявив, что тот якобы думает о росте своего живота, а не армии. Позднее премьер-министр Венгрии прокомментировал выпад Зеленского в его адрес, подчеркнув, что Украина не сможет вступить в ЕС

"Венгрия фактически отходит от общеевропейской линии и, возможно, может подтолкнуть другие страны к аналогичному курсу, что и побудило Зеленского атаковать Орбана, призывая европейские государства отвергнуть позицию венгерского премьер-министра", - заявил РИА Новости Ахмед.

Египетский дипломат отметил, что Венгрия принимает решения исходя из своих интересов: она поддерживает Россию и считает, что Украина уже потерпела поражение и должна признать это.

По словам Ахмеда, одновременно с венгерской риторикой стали явными серьезные разногласия между администрацией президента США Доналда Трампом и Европейским союзом. Эксперт подчеркнул, что американский президент требует от Украины "принять сложившиеся реалии".