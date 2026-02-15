https://ria.ru/20260215/zelenskiy-2074502575.html
Эксперт рассказал о страхах Зеленского в отношении Венгрии
Оскорбления Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана говорят о страхе Киева, что Будапешт сможет склонить европейские страны к... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T13:19:00+03:00
В мире, Украина, Венгрия, США, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Евросоюз
Эксперт рассказал о страхах Зеленского в отношении Венгрии
Ахмед: Зеленский боится, что Венгрия склонит ЕС к отказу от помощи Украине
КАИР, 15 фев - РИА Новости. Оскорбления Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана говорят о страхе Киева, что Будапешт сможет склонить европейские страны к отказу от военной помощи Украине, поделился мнением с РИА Новости бывший помощник министра иностранных дел Египта Раха Ахмед.
Ранее Владимир Зеленский
, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес Орбана
, заявив, что тот якобы думает о росте своего живота, а не армии. Позднее премьер-министр Венгрии
прокомментировал выпад Зеленского в его адрес, подчеркнув, что Украина
не сможет вступить в ЕС
.
"Венгрия фактически отходит от общеевропейской линии и, возможно, может подтолкнуть другие страны к аналогичному курсу, что и побудило Зеленского атаковать Орбана, призывая европейские государства отвергнуть позицию венгерского премьер-министра", - заявил РИА Новости Ахмед.
Египетский дипломат отметил, что Венгрия принимает решения исходя из своих интересов: она поддерживает Россию
и считает, что Украина уже потерпела поражение и должна признать это.
По словам Ахмеда, одновременно с венгерской риторикой стали явными серьезные разногласия между администрацией президента США
Доналда Трампом и Европейским союзом. Эксперт подчеркнул, что американский президент требует от Украины "принять сложившиеся реалии".
"Орбан пытается воспользоваться текущим этапом с точки зрения поддержки правых популистов со стороны США, и его позиция ориентирована на ближайшее будущее", - сказал египетский эксперт.