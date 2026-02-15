Рейтинг@Mail.ru
Сальвадорский эксперт назвал слова Зеленского в адрес Орбана непристойными - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/zelenskiy-2074501915.html
Сальвадорский эксперт назвал слова Зеленского в адрес Орбана непристойными
Сальвадорский эксперт назвал слова Зеленского в адрес Орбана непристойными - РИА Новости, 15.02.2026
Сальвадорский эксперт назвал слова Зеленского в адрес Орбана непристойными
Оскорбления Владимира Зеленского в адрес венгерского премьера Виктора Орбана непристойны и соответствуют той среде, к которой лидер украинского режима... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T13:12:00+03:00
2026-02-15T13:12:00+03:00
в мире
венгрия
украина
россия
владимир зеленский
виктор орбан
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071982884_0:31:3071:1758_1920x0_80_0_0_6d8ced47dd6414b03ad3d17a6963e944.jpg
https://ria.ru/20260214/zaharova-2074442052.html
https://ria.ru/20260214/zelenskiy-2074441008.html
венгрия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071982884_27:0:2756:2047_1920x0_80_0_0_a3dd5ddcf05b166e594e76fce6e2b2bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, россия, владимир зеленский, виктор орбан, дональд трамп, евросоюз
В мире, Венгрия, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Евросоюз
Сальвадорский эксперт назвал слова Зеленского в адрес Орбана непристойными

Политолог Эрнандес: выпад Зеленского в адрес Орбана непристойный и подлый

© AP Photo / Sergei GritsВладимир Зеленский во время пресс-конференции с Марком Рютте в Киеве
Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Марком Рютте в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Марком Рютте в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САН-САЛЬВАДОР, 15 фев – РИА Новости. Оскорбления Владимира Зеленского в адрес венгерского премьера Виктора Орбана непристойны и соответствуют той среде, к которой лидер украинского режима принадлежит, заявил РИА Новости сальвадорский политолог Давид Эрнандес.
Ранее Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес Орбана, заявив, что тот якобы думает о росте своего живота, а не армии. Позднее премьер-министр Венгрии прокомментировал выпад Зеленского в его адрес, подчеркнув, что Украина не сможет вступить в ЕС.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
В МИД осудили выпад Зеленского в адрес Орбана
14 февраля, 23:02
"Непристойный и подлый выпад лидера украинского режима Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, против демократически избранного премьера Венгрии Виктора Орбана… соответствует среде, к которой (Зеленский – ред.) принадлежит, – подпольных баров и наркопритонов", - считает Эрнандес.
По его мнению, за оскорбительными высказываниями Зеленского стоит злоба по отношению к Орбану, который выступил категорически против дальнейшей финансовой помощи Евросоюза Киеву.
"Премьер-министр Венгрии поддержал мирные усилия по урегулированию конфликта, такие как текущие трехсторонние переговоры в ОАЭ между Россией, США и Украиной, и высказался против контрпродуктивной экономической блокады России, которая в конечном итоге приводит к убыткам и серьезному ущербу для экономики ЕС", - отметил эксперт.
Эрнандес напомнил, что позиция Орбана по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине совпадает с мнением президента США Дональда Трампа.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Политолог назвал слова Зеленского об Орбане в Мюнхене "абсолютно дикими"
14 февраля, 22:42
 
В миреВенгрияУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанДональд ТрампЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала