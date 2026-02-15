САН-САЛЬВАДОР, 15 фев – РИА Новости. Оскорбления Владимира Зеленского в адрес венгерского премьера Виктора Орбана непристойны и соответствуют той среде, к которой лидер украинского режима принадлежит, заявил РИА Новости сальвадорский политолог Давид Эрнандес.

"Непристойный и подлый выпад лидера украинского режима Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, против демократически избранного премьера Венгрии Виктора Орбана… соответствует среде, к которой (Зеленский – ред.) принадлежит, – подпольных баров и наркопритонов", - считает Эрнандес.