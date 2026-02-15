МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский вновь публично оскорбил премьера Венгрии Виктора Орбана на Мюнхенской конференции по безопасности, его цитирует издание "Европейская правда".
Во время церемонии вручения премии имени Эвальда фон Кляйста глава киевского режима обратился к лидерам стран-партнеров со словами благодарности за поддержку Украины. Он упомянул и главу венгерского правительства.
Во время церемонии вручения премии имени Эвальда фон Кляйста глава киевского режима обратился к лидерам стран-партнеров со словами благодарности за поддержку Украины. Он упомянул и главу венгерского правительства.
«
"И я даже хочу поблагодарить Виктора. Вы все знаете, кого я имею в виду, потому что по-своему он подталкивает всех нас в Европе быть лучше. Лучше хотя бы для того, чтобы мы никогда не становились такими, как он, человеком, который как будто забыл о значении слова стыд", — попытался съязвить Зеленский.
Накануне глава киевского режима, выступая на конференции, по-хамски высказался в адрес Орбана, заявив, что тот "думает о росте своего живота, а не армии". В ответ венгерский политик поблагодарил Зеленского за возможность всем оценить, насколько уместно принимать Украину в ЕС.
Глава киевского режима не первый раз неуважительно высказывается в адрес премьера Венгрии, в частности он это делал, комментируя сомнения венгерского лидера в целесообразности принятия Киева в Евросоюз.
Орбан, в свою очередь, критиковал тех, кто игнорирует коррупцию на Украине и утверждает, что страна якобы провела "впечатляющие реформы" по борьбе с ней. Также он заявлял, что деньги венгров должны идти на развитие страны, а не на позолоченные ванные украинских олигархов.