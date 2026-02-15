Рейтинг@Mail.ru
Зеленский второй раз за сутки публично оскорбил Орбана - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:41 15.02.2026 (обновлено: 11:36 15.02.2026)
https://ria.ru/20260215/zelenskiy-2074486487.html
Зеленский второй раз за сутки публично оскорбил Орбана
Зеленский второй раз за сутки публично оскорбил Орбана - РИА Новости, 15.02.2026
Зеленский второй раз за сутки публично оскорбил Орбана
Владимир Зеленский вновь публично оскорбил премьера Венгрии Виктора Орбана на Мюнхенской конференции по безопасности, его цитирует издание "Европейская... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T10:41:00+03:00
2026-02-15T11:36:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
венгрия
европа
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074386937_0:78:3071:1805_1920x0_80_0_0_0c779388477fedce8abe8cee40ec412e.jpg
https://ria.ru/20260215/rubio-2074475964.html
https://ria.ru/20260215/ukraina-2074479355.html
https://ria.ru/20260215/proval-2074477075.html
украина
венгрия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074386937_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_7b8609393bc6544d831ac1f58b1ae169.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, венгрия, европа, виктор орбан
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Венгрия, Европа, Виктор Орбан
Зеленский второй раз за сутки публично оскорбил Орбана

Зеленский второй раз за сутки публично оскорбил Орбана в Мюнхене

© AP Photo / Michael ProbstВладимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© AP Photo / Michael Probst
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский вновь публично оскорбил премьера Венгрии Виктора Орбана на Мюнхенской конференции по безопасности, его цитирует издание "Европейская правда".

Во время церемонии вручения премии имени Эвальда фон Кляйста глава киевского режима обратился к лидерам стран-партнеров со словами благодарности за поддержку Украины. Он упомянул и главу венгерского правительства.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Украина получила неожиданный удар в Мюнхене, пишут СМИ
Вчера, 09:19
«

"И я даже хочу поблагодарить Виктора. Вы все знаете, кого я имею в виду, потому что по-своему он подталкивает всех нас в Европе быть лучше. Лучше хотя бы для того, чтобы мы никогда не становились такими, как он, человеком, который как будто забыл о значении слова стыд", — попытался съязвить Зеленский.

Накануне глава киевского режима, выступая на конференции, по-хамски высказался в адрес Орбана, заявив, что тот "думает о росте своего живота, а не армии". В ответ венгерский политик поблагодарил Зеленского за возможность всем оценить, насколько уместно принимать Украину в ЕС.
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
"Просто сошел с ума": в США пришли в ужас после вчерашних слов Зеленского
Вчера, 09:48
Глава киевского режима не первый раз неуважительно высказывается в адрес премьера Венгрии, в частности он это делал, комментируя сомнения венгерского лидера в целесообразности принятия Киева в Евросоюз.
Орбан, в свою очередь, критиковал тех, кто игнорирует коррупцию на Украине и утверждает, что страна якобы провела "впечатляющие реформы" по борьбе с ней. Также он заявлял, что деньги венгров должны идти на развитие страны, а не на позолоченные ванные украинских олигархов.
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Spiegel узнал о провале переговоров в Мюнхене о финансировании Украины
Вчера, 09:27
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВенгрияЕвропаВиктор Орбан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала