Политолог возмутился высказываниями Зеленского в адрес Орбана

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Высказывания Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на Мюнхенской конференции по безопасности - это возмутительное хамство, которое негативно повлияет на выделение Евросоюзом денег Киеву, поделился мнением в беседе с РИА Новости политолог Павел Данилин.
"Данное заявление, конечно, является возмутительным хамством. И это приведет к тому, что Венгрия будет последовательно дальше выступать против возможного членства Украины в ЕС, будет выступать против других интеграционных проектов, будет выступать против выделения денег, что самое важное для Украины сейчас", - сказал Данилин.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева. При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС.
В МИД осудили выпад Зеленского в адрес Орбана
14 февраля, 23:02