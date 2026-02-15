Рейтинг@Mail.ru
15.02.2026
10:41 15.02.2026
Политолог возмутился высказываниями Зеленского в адрес Орбана
Политолог возмутился высказываниями Зеленского в адрес Орбана - РИА Новости, 15.02.2026
Политолог возмутился высказываниями Зеленского в адрес Орбана
Высказывания Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на Мюнхенской конференции по безопасности - это возмутительное хамство,... РИА Новости, 15.02.2026
Политолог возмутился высказываниями Зеленского в адрес Орбана

РИА Новости: Зеленский вызвал возмущение хамскими заявлениями в адрес Орбана

© REUTERS / Liesa JohannssenВладимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Высказывания Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на Мюнхенской конференции по безопасности - это возмутительное хамство, которое негативно повлияет на выделение Евросоюзом денег Киеву, поделился мнением в беседе с РИА Новости политолог Павел Данилин.
Ранее Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес Орбана, заявив, что тот якобы думает о росте своего живота, а не армии. Позднее премьер-министр Венгрии прокомментировал выпад Зеленского в его адрес, подчеркнув, что Украина не сможет вступить в ЕС.
"Данное заявление, конечно, является возмутительным хамством. И это приведет к тому, что Венгрия будет последовательно дальше выступать против возможного членства Украины в ЕС, будет выступать против других интеграционных проектов, будет выступать против выделения денег, что самое важное для Украины сейчас", - сказал Данилин.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева. При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
В МИД осудили выпад Зеленского в адрес Орбана
14 февраля, 23:02
 
В миреКиевУкраинаВенгрияВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанПавел ДанилинЕвросоюз
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
