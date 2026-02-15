Политолог возмутился высказываниями Зеленского в адрес Орбана

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Высказывания Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на Мюнхенской конференции по безопасности - это возмутительное хамство, которое негативно повлияет на выделение Евросоюзом денег Киеву, поделился мнением в беседе с РИА Новости политолог Павел Данилин.