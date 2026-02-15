«

"Зеленский продолжает настаивать на включении армии в НАТО. Даже на данном этапе, несмотря на то что Россия с самого начала и каждый день на протяжении четырех лет заявляла, что Украина в НАТО — путь к войне. <…> Это показывает, что Зеленский не просто сошел с ума. Дело в том, что его мозг больше не может функционировать. Это не оскорбление, это реальная проблема. Его мозг настолько закостенел, что он не может думать ни о чем, кроме того, чего хочет. Он не может мыслить рационально", — сообщил военный.