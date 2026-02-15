Рейтинг@Mail.ru
"Просто сошел с ума": в США пришли в ужас после вчерашних слов Зеленского
05:47 15.02.2026 (обновлено: 14:48 15.02.2026)
"Просто сошел с ума": в США пришли в ужас после вчерашних слов Зеленского
Вчерашние заявления Владимира Зеленского в Мюнхене о вступлении Украины в НАТО свидетельствуют об утрате им способности рационального мышления, заявил... РИА Новости, 15.02.2026
"Просто сошел с ума": в США пришли в ужас после вчерашних слов Зеленского

Дэвис: Зеленский, говоря о вступлении в НАТО, доказывает свою нефункциональность

© REUTERS / Thilo SchmuelgenВладимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Вчерашние заявления Владимира Зеленского в Мюнхене о вступлении Украины в НАТО свидетельствуют об утрате им способности рационального мышления, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
«
"Зеленский продолжает настаивать на включении армии в НАТО. Даже на данном этапе, несмотря на то что Россия с самого начала и каждый день на протяжении четырех лет заявляла, что Украина в НАТО — путь к войне. <…> Это показывает, что Зеленский не просто сошел с ума. Дело в том, что его мозг больше не может функционировать. Это не оскорбление, это реальная проблема. Его мозг настолько закостенел, что он не может думать ни о чем, кроме того, чего хочет. Он не может мыслить рационально", — сообщил военный.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
"Много людей просто ушли": Зеленский оконфузился на конференции в Мюнхене
Вчера, 03:33
Накануне газета Spiegel сообщила, что Зеленский потерпел неудачу на переговорах с европейскими партнерами в кулуарах проходящей в Мюнхене конференции. В материале отмечалось, что встреча с их участием, посвященная финансированию вооружения ВСУ за счет замороженных на территории российских активов, провалилась.
Ранее Зеленский, выступая на второй день конференции по безопасности, хамски выразился в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
"Больше не существует": на Западе запаниковали из-за решения США по Украине
Вчера, 01:20
 
