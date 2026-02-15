Рейтинг@Mail.ru
"Много людей просто ушли": Зеленский оконфузился на конференции в Мюнхене - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:33 15.02.2026 (обновлено: 13:33 15.02.2026)
https://ria.ru/20260215/zelenskiy-2074456065.html
"Много людей просто ушли": Зеленский оконфузился на конференции в Мюнхене
"Много людей просто ушли": Зеленский оконфузился на конференции в Мюнхене - РИА Новости, 15.02.2026
"Много людей просто ушли": Зеленский оконфузился на конференции в Мюнхене
Люди массово покинули дискуссию с участием Владимира Зеленского на конференции в Мюнхене, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в Telegram-канале. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T03:33:00+03:00
2026-02-15T13:33:00+03:00
в мире
мюнхен
россия
владимир зеленский
верховная рада украины
мирный план сша по украине
вооруженные силы украины
алексей гончаренко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059464579_0:631:2466:2018_1920x0_80_0_0_2caf49aec074d5a539f117df1f5fe151.jpg
https://ria.ru/20260215/ukraina-2074447363.html
мюнхен
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059464579_0:199:2466:2048_1920x0_80_0_0_287574eebfed157881f54834bb2b2221.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мюнхен, россия, владимир зеленский, верховная рада украины, мирный план сша по украине, вооруженные силы украины, алексей гончаренко
В мире, Мюнхен, Россия, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Мирный план США по Украине, Вооруженные силы Украины, Алексей Гончаренко
"Много людей просто ушли": Зеленский оконфузился на конференции в Мюнхене

Гончаренко: люди массово покинули выступление Зеленского в Мюнхене

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Люди массово покинули дискуссию с участием Владимира Зеленского на конференции в Мюнхене, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в Telegram-канале.
«
"Вот так выглядели первые ряды в конце панельной дискуссии с Зеленским. Очень много людей просто ушли", — прокомментировал политик поредевшую публику на мероприятии с главой киевского режима.
© Фото : Telegram-канал нардепа Алексея Гончаренко*Пустые места в зале дискуссии с Владимиром Зеленским на конференции в Мюнхене
Пустые места в зале дискуссии с Владимиром Зеленским на конференции в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© Фото : Telegram-канал нардепа Алексея Гончаренко*
Пустые места в зале дискуссии с Владимиром Зеленским на конференции в Мюнхене
Нардеп отметил, что обилие такого количества свободных мест — редкость для мероприятия, проходящего в Мюнхене. Более того, по его словам, все американские чиновники намеренно пропустили выступление Зеленского.
«
"Такие дискуссии и выступления обычно посещают много людей, тем более это Мюнхенская конференция, здесь полно высокопоставленных гостей. Но Зеленскому не повезло. <…> Сенаторы и конгрессмены, похоже, проигнорировали это мероприятие", — пояснил политик.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 13 по 15 февраля.

Накануне газета Spiegel писала, что Зеленский потерпел неудачу на переговорах с европейскими партнерами в кулуарах конференции. В материале отмечалось, что встреча с их участием, посвященная финансированию вооружения ВСУ за счет замороженных на территории российских активов, провалилась.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
"Больше не существует": на Западе запаниковали из-за решения США по Украине
Вчера, 01:20
* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России.
 
В миреМюнхенРоссияВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныМирный план США по УкраинеВооруженные силы УкраиныАлексей Гончаренко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала