На Западе сообщили о провале на переговорах с Зеленским в Мюнхене
02:21 15.02.2026 (обновлено: 10:20 15.02.2026)
На Западе сообщили о провале на переговорах с Зеленским в Мюнхене
Состоявшиеся накануне в Мюнхене переговоры европейских лидеров с Владимиром Зеленским о финансировании Украины провалились, пишет немецкое издание Spiegel.
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Состоявшиеся накануне в Мюнхене переговоры европейских лидеров с Владимиром Зеленским о финансировании Украины провалились, пишет немецкое издание Spiegel.
"Европейцам не удалось найти решение проблем с финансированием. На встрече сторонников Украины с президентом Зеленским в кулуарах конференции в Мюнхене предложение Берлина использовать более 90 миллиардов евро из замороженных российских активов для дальнейших закупок вооружений в США <…> провалилось", — сообщается в материале.

По словам автора, это произошло в крайне уязвимый момент для ВСУ, когда боеприпасы оказались на исходе.
"Это одна из худших вещей, что можно услышать лидеру страны во время конфликта: когда командующий ВВС говорит, что зенитные установки пусты", — приводит он вчерашние слова Зеленского на конференции.
Газета также отмечает, что в условиях упадка на фронте главе киевского режима пришлось сменить риторику в адрес европейских партнеров, которых он ранее жестоко раскритиковал на форуме в Давосе. В тексте указывается, что новая волна гнева Зеленского пришлась на администрацию Джо Байдена, которая уже ничего не определяет в вопросе помощи Киеву.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 13 по 15 февраля.

В январе глава киевского режима, выступая на Всемирном экономическом форуме, обвинил Европу в бездействии и несамостоятельности, а также потребовал от западных союзников увеличить поддержку Киева, несмотря на заявления нескольких стран, что они предпочли бы тратить деньги на своих граждан, а не на продолжение конфликта и подпитку украинской коррупции.
