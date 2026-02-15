На Западе сообщили о провале на переговорах с Зеленским в Мюнхене

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Состоявшиеся накануне в Мюнхене переговоры европейских лидеров с Владимиром Зеленским о финансировании Украины провалились, пишет немецкое издание Spiegel.

« "Европейцам не удалось найти решение проблем с финансированием. На встрече сторонников Украины с президентом Зеленским в кулуарах конференции в Мюнхене предложение Берлина использовать более 90 миллиардов евро из замороженных российских активов для дальнейших закупок вооружений в США <…> провалилось", — сообщается в материале.

По словам автора, это произошло в крайне уязвимый момент для ВСУ, когда боеприпасы оказались на исходе.

« "Это одна из худших вещей, что можно услышать лидеру страны во время конфликта: когда командующий ВВС говорит, что зенитные установки пусты", — приводит он вчерашние слова Зеленского на конференции.

Газета также отмечает, что в условиях упадка на фронте главе киевского режима пришлось сменить риторику в адрес европейских партнеров, которых он ранее жестоко раскритиковал на форуме в Давосе. В тексте указывается, что новая волна гнева Зеленского пришлась на администрацию Джо Байдена, которая уже ничего не определяет в вопросе помощи Киеву.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 13 по 15 февраля.