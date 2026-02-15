КИТО, 15 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский пытается отвлечь внимание от неудач на фронте, поделился мнением с РИА Новости эквадорский историк Маурисио Галиндо.

Ранее Зеленский , выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана , заявив, что тот якобы думает о росте своего живота, а не армии. Позднее премьер Венгрии прокомментировал выпад Зеленского в его адрес, подчеркнув, что Украина не сможет вступить в ЕС

"Ситуация Зеленского в Европе отмечена провалом его военного наступления, нацеленного на сдерживание российского продвижения", - считает Галиндо.

Также Галиндо отметил, что глава киевского режима пытается скрыть очевидную коррупцию в своем правительстве, в то время как Украина является самой коррумпированной страной Европы.

По мнению эксперта, одним из способов отвлечения внимания являются оскорбления Зеленского в адрес Орбана на Мюнхенской конференции по безопасности. Галиндо указал на то, что именно Венгрия и ее лидер предпринимали попытки перевести вооруженный конфликт в дипломатическую плоскость.