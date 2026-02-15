https://ria.ru/20260215/zelenskij-2074503860.html
Эксперт прокомментировал поведение Зеленского на Мюнхенской конференции
Эксперт прокомментировал поведение Зеленского на Мюнхенской конференции - РИА Новости, 15.02.2026
Эксперт прокомментировал поведение Зеленского на Мюнхенской конференции
Владимир Зеленский пытается отвлечь внимание от неудач на фронте, поделился мнением с РИА Новости эквадорский историк Маурисио Галиндо. РИА Новости, 15.02.2026
Эксперт прокомментировал поведение Зеленского на Мюнхенской конференции
Галиндо: Зеленский хамством пытается отвлечь внимание от неудач на фронте
КИТО, 15 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский пытается отвлечь внимание от неудач на фронте, поделился мнением с РИА Новости эквадорский историк Маурисио Галиндо.
Ранее Зеленский
, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана
, заявив, что тот якобы думает о росте своего живота, а не армии. Позднее премьер Венгрии прокомментировал выпад Зеленского в его адрес, подчеркнув, что Украина
не сможет вступить в ЕС
.
"Ситуация Зеленского в Европе
отмечена провалом его военного наступления, нацеленного на сдерживание российского продвижения", - считает Галиндо.
Также Галиндо отметил, что глава киевского режима пытается скрыть очевидную коррупцию в своем правительстве, в то время как Украина является самой коррумпированной страной Европы.
По мнению эксперта, одним из способов отвлечения внимания являются оскорбления Зеленского в адрес Орбана на Мюнхенской конференции по безопасности. Галиндо указал на то, что именно Венгрия и ее лидер предпринимали попытки перевести вооруженный конфликт в дипломатическую плоскость.
"Такие страны, как Венгрия, не хотят больше выделять деньги, и, как я полагаю, некоторые другие европейские страны тоже, на поддержку незаконного, аморального правительства (Украины – ред.), которое совершенно не уважает права своего народа", - заявил эксперт.