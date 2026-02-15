Рейтинг@Mail.ru
Названы отрасли российской экономики с зарплатами от 150 тысяч рублей - РИА Новости, 15.02.2026
11:38 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/zarplata-2074491192.html
Названы отрасли российской экономики с зарплатами от 150 тысяч рублей
Названы отрасли российской экономики с зарплатами от 150 тысяч рублей - РИА Новости, 15.02.2026
Названы отрасли российской экономики с зарплатами от 150 тысяч рублей
Среднюю зарплату выше 150 тысяч рублей в ноябре получали сотрудники в 33 отраслях российской экономики, следует из анализа РИА Новости данных статистики. РИА Новости, 15.02.2026
Названы отрасли российской экономики с зарплатами от 150 тысяч рублей

РИА Новости: среднюю зарплату выше 150 тыс руб в ноябре получали в 33 отраслях

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Среднюю зарплату выше 150 тысяч рублей в ноябре получали сотрудники в 33 отраслях российской экономики, следует из анализа РИА Новости данных статистики.
В конце осени в среднем по стране зарплата была на уровне 98,2 тысячи рублей против 86,4 тысячи годом ранее. Как ранее сообщало агентство, самой высокой она была в перестраховании - 309 тысяч рублей.
В пятерку по зарплатам также вошли управляющие фондами (252 тысячи рублей), сотрудники негосударственных пенсионных фондов (239 тысяч), занятые в добыче руд цветных металлов (232 тысячи) и специалисты некоторых сервисных компаний в сфере добычи полезных ископаемых (225 тысяч).
Топ-10 замыкают работники вспомогательных компаний в сфере финансов и инвестфондов (по 223 тысячи рублей), занятые в добыче газа (210 тысяч), разработчики (209 тысяч) и издатели программного обеспечения (207 тысяч).
Еще более 200 тысяч рублей в ноябре в среднем получали занятые на пассажирском воздушном транспорте, морском грузовом транспорте, а также на производстве различных носителей информации.
Зарплаты от 150 до 200 тысяч рублей были в 20 отраслях, в том числе такие выплаты получали денежные посредники, производители табака, компьютеров и аккумуляторов, работающие в сферах добычи нефти, спутниковой связи, страхования, а также консультанты по вопросам управления.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.
