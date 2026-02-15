ВЛАДИВОСТОК, 15 фев - РИА Новости. Страны Запада десятилетиями искали преимущества для себя после развала Советского Союза, но в итоге надорвались и потеряли единство, разругавшись с Россией, полагает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Запад долгие десятилетия после развала СССР искал себе односторонних преимуществ и в итоге с Россией разругался, а сам надорвался и раздробился. Нет теперь никакого единого Запада", - сказал Киселев.
В передаче показали и "провидческую", по оценке Киселева, речь президента РФ Владимира Путина на Мюнхенской конференции 2007 года, где российский лидер "выдвинул многополярность как практический и нравственный ориентир в мировой политике".
"Вместо того, чтобы тогда объединить усилия в строительстве многополярного мира, развивая, например, естественное партнерство с Россией внутри Европы, Запад поставил на военную экспансию и разрыв связей. Себе оказалось дороже. Нет теперь единого Запада", - подытожил Киселев.
Шестьдесят вторая Мюнхенская конференция по безопасности проходит в Германии с 13 по 15 февраля. Она позиционирует себя как один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности, при этом представителей России организаторы не приглашают с 2022 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что конференция полностью себя дискредитировала. Причиной он назвал позицию руководства мероприятия, которое перестало приглашать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения.
