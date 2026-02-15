ВЛАДИВОСТОК, 15 фев - РИА Новости. Страны Запада десятилетиями искали преимущества для себя после развала Советского Союза, но в итоге надорвались и потеряли единство, разругавшись с Россией, полагает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.