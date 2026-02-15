Рейтинг@Mail.ru
Запад потерял единство, считает Киселев
18:35 15.02.2026
Запад потерял единство, считает Киселев
Запад потерял единство, считает Киселев

ВЛАДИВОСТОК, 15 фев - РИА Новости. Страны Запада десятилетиями искали преимущества для себя после развала Советского Союза, но в итоге надорвались и потеряли единство, разругавшись с Россией, полагает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
В эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Киселев напомнил, что Мюнхенская конференция по безопасности уже много лет проходит без участия России.
"Запад долгие десятилетия после развала СССР искал себе односторонних преимуществ и в итоге с Россией разругался, а сам надорвался и раздробился. Нет теперь никакого единого Запада", - сказал Киселев.
В передаче показали и "провидческую", по оценке Киселева, речь президента РФ Владимира Путина на Мюнхенской конференции 2007 года, где российский лидер "выдвинул многополярность как практический и нравственный ориентир в мировой политике".
"Вместо того, чтобы тогда объединить усилия в строительстве многополярного мира, развивая, например, естественное партнерство с Россией внутри Европы, Запад поставил на военную экспансию и разрыв связей. Себе оказалось дороже. Нет теперь единого Запада", - подытожил Киселев.
Шестьдесят вторая Мюнхенская конференция по безопасности проходит в Германии с 13 по 15 февраля. Она позиционирует себя как один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности, при этом представителей России организаторы не приглашают с 2022 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что конференция полностью себя дискредитировала. Причиной он назвал позицию руководства мероприятия, которое перестало приглашать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения.
