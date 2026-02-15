https://ria.ru/20260215/yug-2074494253.html
ВСУ за сутки потеряли до 130 боевиков в зоне действий "Южной" группировки
ВСУ за сутки потеряли до 130 боевиков в зоне действий "Южной" группировки - РИА Новости, 15.02.2026
ВСУ за сутки потеряли до 130 боевиков в зоне действий "Южной" группировки
ВСУ потеряли до 130 военнослужащих бронетранспортер М113 производства США, бронемашину "Oncilla" польского производства и два бронеавтомобиля "Казак" за сутки в РИА Новости, 15.02.2026
ВСУ за сутки потеряли до 130 боевиков в зоне действий "Южной" группировки
"Южная" группировка улучшила положение по переднему краю в зоне СВО