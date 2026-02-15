Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли до 130 боевиков в зоне действий "Южной" группировки - РИА Новости, 15.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 15.02.2026 (обновлено: 16:52 15.02.2026)
ВСУ за сутки потеряли до 130 боевиков в зоне действий "Южной" группировки
ВСУ за сутки потеряли до 130 боевиков в зоне действий "Южной" группировки
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, краматорск, константиновка, вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Краматорск, Константиновка, Вооруженные силы РФ, Спецоперация
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкИнженерная система дистанционного минирования "Земледелие"
Инженерная система дистанционного минирования Земледелие - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Инженерная система дистанционного минирования "Земледелие". Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих бронетранспортер М113 производства США, бронемашину "Oncilla" польского производства и два бронеавтомобиля "Казак" за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Резниковка, Краматорск, Черевковка, Никифоровка, Константиновка и Славянск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 130 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, бронемашину "Oncilla"польского производства, два бронеавтомобиля "Казак", 16 пикапов и два артиллерийских орудия, включая 155 мм американскую самоходную артиллерийскую установку "Paladin". Уничтожены склад боеприпасов, три склада материальных средств и склад горючего", - говорится в сводке.
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныКраматорскКонстантиновкаВооруженные силы РФСпецоперация
 
 
