В Днепропетровске и Запорожье прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине и подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщил украинский телеканал ICTV. РИА Новости, 15.02.2026
в мире
днепропетровск
запорожье
днепр (река)
вооруженные силы украины
В мире, Днепропетровск, Запорожье, Днепр (река), Вооруженные силы Украины
