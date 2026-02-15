Рейтинг@Mail.ru
В Сергиевом Посаде потушили пожар после взрыва газового баллона в доме - РИА Новости, 15.02.2026
12:42 15.02.2026 (обновлено: 12:52 15.02.2026)
В Сергиевом Посаде потушили пожар после взрыва газового баллона в доме
Пять человек пострадали в результате взрыва газового баллона в частном доме в Сергиевом Посаде, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 15.02.2026
2026
В Сергиевом Посаде потушили пожар после взрыва газового баллона в доме

При взрыве газового баллона в доме в Сергиевом Посаде пострадали 6 человек

© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиСпасатели на месте взрыва газового баллона в Сергиевом Посаде
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате взрыва газового баллона в частном доме в Сергиевом Посаде, сообщает региональный главк МЧС РФ.
В Сергиевом Посаде в субботу произошел взрыв газового баллона в частном доме, после чего огонь распространился на три жилых строения, сообщало ранее ведомство. В результате происшествия, как сообщало ГКУ "Мособлпожспас", пострадали пять человек.
"По данным Минздрава Московской области, пострадали 6 человек, из них госпитализированы 5 человек, один осмотрен на месте (порез руки), отказался от госпитализации. Детей пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что последствия пожара полностью ликвидированы.
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сергиев ПосадМосковская область (Подмосковье)РоссияМособлпожспас
 
 
