В Сергиевом Посаде потушили пожар после взрыва газового баллона в доме
Пять человек пострадали в результате взрыва газового баллона в частном доме в Сергиевом Посаде, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 15.02.2026
