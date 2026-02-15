МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Назначение нового командира 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислава Лучанова вызвало волну недовольства среди родственников военнослужащих соединения, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Собеседник агентства рассказал, что новость о назначении вызвала активное обсуждение в социальных сетях, где преобладают критические комментарии в адрес нового командира и его прежнего подразделения.

"Новость вызвала настоящий гнев у родственников военнослужащих 155-й бригады. Это не удивительно, ведь Лучанов, будучи начальником штаба "Скалы", прославился, как "мясник" и "убийца", — рассказал он.

По его словам, 425-й штурмовой полк "Скала" ВСУ принимал участие в боевых действиях в Харьковской и Сумской областях

"По уровню беспредела и темпам утилизации собственного личного состава с 425-го ОШП (отдельный штурмовой полк - ред.) может сравниться, пожалуй, только 225-й ОШП во главе с бандитом Ширяевым. Методы принуждения и наказания в подразделениях идентичные", — добавил собеседник агентства.

Он отметил, что формирование новых бригад происходило на фоне дефицита личного состава на передовой.