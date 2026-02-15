https://ria.ru/20260215/vsu-2074564945.html
Родственники бойцов бригады ВСУ недовольны назначением "мясника" Лучанова
Родственники бойцов бригады ВСУ недовольны назначением "мясника" Лучанова - РИА Новости, 15.02.2026
Родственники бойцов бригады ВСУ недовольны назначением "мясника" Лучанова
Назначение нового командира 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислава Лучанова вызвало волну недовольства среди родственников военнослужащих... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T22:03:00+03:00
2026-02-15T22:03:00+03:00
2026-02-15T22:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066847998_14:0:1266:704_1920x0_80_0_0_79b9b8389b360feeb1a2415d7ed9b1d8.jpg
https://ria.ru/20260215/ukraina-2074564043.html
https://ria.ru/20260215/pvo-2074527844.html
сумская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066847998_171:0:1110:704_1920x0_80_0_0_80e99d7d3158a3892bc655bf16c96fae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Родственники бойцов бригады ВСУ недовольны назначением "мясника" Лучанова
Родственники бойцов 155-й бригады ВСУ недовольны назначением "мясника" Лучанова
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Назначение нового командира 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислава Лучанова вызвало волну недовольства среди родственников военнослужащих соединения, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Собеседник агентства рассказал, что новость о назначении вызвала активное обсуждение в социальных сетях, где преобладают критические комментарии в адрес нового командира и его прежнего подразделения.
"Новость вызвала настоящий гнев у родственников военнослужащих 155-й бригады. Это не удивительно, ведь Лучанов, будучи начальником штаба "Скалы", прославился, как "мясник" и "убийца", — рассказал он.
По его словам, 425-й штурмовой полк "Скала" ВСУ
принимал участие в боевых действиях в Харьковской и Сумской областях
.
"По уровню беспредела и темпам утилизации собственного личного состава с 425-го ОШП (отдельный штурмовой полк - ред.) может сравниться, пожалуй, только 225-й ОШП во главе с бандитом Ширяевым. Методы принуждения и наказания в подразделениях идентичные", — добавил собеседник агентства.
Он отметил, что формирование новых бригад происходило на фоне дефицита личного состава на передовой.
"В погоне за выполнением плана подделывались результаты медкомиссии, узников подвалов ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине
называют военкоматы - ред.) силой заставляли подписывать документы, после чего "бусифицированных" (насильственно мобилизованных - ред.) с фиктивными документами о прохождении базовой подготовки отправляли на передовую", — сообщил собеседник агентства.