https://ria.ru/20260215/vsu-2074499832.html
Подразделение наемников ВСУ переманивает к себе других бойцов с Украины
Подразделение наемников ВСУ переманивает к себе других бойцов с Украины - РИА Новости, 15.02.2026
Подразделение наемников ВСУ переманивает к себе других бойцов с Украины
Подразделение ВСУ "Специальная латинская бригада" (СЛБ) из-за дефицита личного состава переманивает к себе латиноамериканских боевиков, уже находящихся на... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T12:55:00+03:00
2026-02-15T12:55:00+03:00
2026-02-15T12:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067214626_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_7ea21b69108e25cd39977f37428834ab.jpg
https://ria.ru/20260213/sud-2074183789.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067214626_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3b2ae5c29665afd43597d916f653f711.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины
Подразделение наемников ВСУ переманивает к себе других бойцов с Украины
РИА Новости: наемники ВСУ переманивают других иностранных бойцов с Украины
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Подразделение ВСУ "Специальная латинская бригада" (СЛБ) из-за дефицита личного состава переманивает к себе латиноамериканских боевиков, уже находящихся на Украине, выяснило РИА Новости.
Перуанский вербовщик СЛБ в ходе прямой трансляции в соцсети несколько раз обратился к аудитории с призывом к находящимся на Украине
латиноамериканским боевикам ВСУ
присоединиться к его подразделению и пообещал помочь с оформлением необходимых документов для перевода. Также он сказал, что, если с момента подписания договора с другим подразделением ВСУ прошло мало времени, это не станет препятствием для перевода в СЛБ.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.