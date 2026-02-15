https://ria.ru/20260215/vsu-2074491718.html
ВСУ усилили обстрелы Херсонской области, заявил Сальдо
ВСУ усилили обстрелы Херсонской области, заявил Сальдо - РИА Новости, 15.02.2026
ВСУ усилили обстрелы Херсонской области, заявил Сальдо
Украинские войска усилили атаки дальнобойными дронами по Херсонской области, чаще всего от них страдают мирные жители, сообщил РИА Новости губернатор региона... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T11:42:00+03:00
2026-02-15T11:42:00+03:00
2026-02-15T11:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_238c9bda0d82300072e901acb60c8bea.jpg
https://ria.ru/20260215/armiya-2074485295.html
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4a1dabccef15d6cc08168699c8b957b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо
ВСУ усилили обстрелы Херсонской области, заявил Сальдо
РИА Новости: ВСУ усилили удары дальнобойными дронами по Херсонской области