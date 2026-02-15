Рейтинг@Mail.ru
ВСУ усилили обстрелы Херсонской области, заявил Сальдо
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:42 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/vsu-2074491718.html
ВСУ усилили обстрелы Херсонской области, заявил Сальдо
ВСУ усилили обстрелы Херсонской области, заявил Сальдо - РИА Новости, 15.02.2026
ВСУ усилили обстрелы Херсонской области, заявил Сальдо
Украинские войска усилили атаки дальнобойными дронами по Херсонской области, чаще всего от них страдают мирные жители, сообщил РИА Новости губернатор региона... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T11:42:00+03:00
2026-02-15T11:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_238c9bda0d82300072e901acb60c8bea.jpg
https://ria.ru/20260215/armiya-2074485295.html
херсонская область
россия
херсонская область , россия, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо
ВСУ усилили обстрелы Херсонской области, заявил Сальдо

РИА Новости: ВСУ усилили удары дальнобойными дронами по Херсонской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Украинские войска усилили атаки дальнобойными дронами по Херсонской области, чаще всего от них страдают мирные жители, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"Противник усилил обстрелы, особенно с применением дальнобойных дронов. К сожалению, чаще всего от этих атак страдают простые люди. Это ещё раз показывает, по кому на самом деле бьёт киевский режим", - сказал Сальдо.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию.
Военнослужащий у танка Т-72 - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Военный эксперт назвал ключевое преимущество российской армии в зоне СВО
Вчера, 10:34
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВладимир Сальдо
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
