На Краснолиманском направлении завершается очистка Дробышево и Яровой
На Краснолиманском направлении завершается очистка Дробышево и Яровой - РИА Новости, 15.02.2026
На Краснолиманском направлении завершается очистка Дробышево и Яровой
Российская армия завершает очистку от ВСУ Дробышево и Яровой на Краснолиманском направлении, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на видео от... РИА Новости, 15.02.2026
На Краснолиманском направлении завершается очистка Дробышево и Яровой
Герасимов: ВС России завершают зачистку Дробышево и Яровой от ВСУ