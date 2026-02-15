https://ria.ru/20260215/vsu-2074470846.html
ВСУ несут значительные потери, заявил начальник Генштаба ВС России
Вооруженные силы Украины несут значительные потери, которые не в состоянии восполнить, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T08:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
валерий герасимов
вооруженные силы украины
ВСУ несут значительные потери, заявил начальник Генштаба ВС России
Герасимов: ВСУ несут значительные потери, которые не могут восполнить