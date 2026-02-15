https://ria.ru/20260215/vstrecha-2074526726.html
В Мюнхене отменили встречу глав МИД стран ЕС, сообщили СМИ
В Мюнхене отменили встречу глав МИД стран ЕС, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.02.2026
В Мюнхене отменили встречу глав МИД стран ЕС, сообщили СМИ
Неформальную встречу министров иностранных дел государств-членов Евросоюза, которую глава дипломатии ЕС Кая Каллас хотела провести в Мюнхене, отменили,... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T16:08:00+03:00
2026-02-15T16:08:00+03:00
2026-02-15T16:18:00+03:00
в мире
мюнхен
кайя каллас
евросоюз
мюнхенская конференция по безопасности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074518276_0:46:3070:1773_1920x0_80_0_0_46fb2f3df9510b02df2eb80f061c7095.jpg
https://ria.ru/20260214/ssha-2074379240.html
мюнхен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074518276_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_cfc92f7b98c01a7745b16a5fb589776b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мюнхен, кайя каллас, евросоюз, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Мюнхен, Кайя Каллас, Евросоюз, Мюнхенская конференция по безопасности
В Мюнхене отменили встречу глав МИД стран ЕС, сообщили СМИ
Politico: встречу глав МИД ЕС в Мюнхене отменили из-за отъезда министров
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Неформальную встречу министров иностранных дел государств-членов Евросоюза, которую глава дипломатии ЕС Кая Каллас хотела провести в Мюнхене, отменили, поскольку подавляющее большинство министров уже уехало, сообщает в воскресенье европейское издание газеты Politico со ссылкой на трех чиновников.
«
"Неформальная встреча глав МИД стран Евросоюза, которую глава дипломатии ЕС Кая Каллас хотела провести среди министров, присутствовавших на Мюнхенской конференции по безопасности, была отменена, потому что подавляющая часть министров уже уехала", - говорится в сообщении издания.
Один из чиновников отметил, что отмена произошла не из-за разногласий, а лишь в связи с организационными проблемами, уточнило издание.
Мюнхенская конференция по безопасности проходит в центре города с пятницы по воскресенье.