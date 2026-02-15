Рейтинг@Mail.ru
В Мюнхене отменили встречу глав МИД стран ЕС, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.02.2026
16:08 15.02.2026 (обновлено: 16:18 15.02.2026)
В Мюнхене отменили встречу глав МИД стран ЕС, сообщили СМИ
В Мюнхене отменили встречу глав МИД стран ЕС, сообщили СМИ
Неформальную встречу министров иностранных дел государств-членов Евросоюза, которую глава дипломатии ЕС Кая Каллас хотела провести в Мюнхене, отменили,... РИА Новости, 15.02.2026
В Мюнхене отменили встречу глав МИД стран ЕС, сообщили СМИ

Politico: встречу глав МИД ЕС в Мюнхене отменили из-за отъезда министров

© REUTERS / Thilo SchmuelgenПолиция у отеля Bayerischer Hof, где проходила Мюнхенская конференция по безопасности
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Неформальную встречу министров иностранных дел государств-членов Евросоюза, которую глава дипломатии ЕС Кая Каллас хотела провести в Мюнхене, отменили, поскольку подавляющее большинство министров уже уехало, сообщает в воскресенье европейское издание газеты Politico со ссылкой на трех чиновников.
"Неформальная встреча глав МИД стран Евросоюза, которую глава дипломатии ЕС Кая Каллас хотела провести среди министров, присутствовавших на Мюнхенской конференции по безопасности, была отменена, потому что подавляющая часть министров уже уехала", - говорится в сообщении издания.
Один из чиновников отметил, что отмена произошла не из-за разногласий, а лишь в связи с организационными проблемами, уточнило издание.
Мюнхенская конференция по безопасности проходит в центре города с пятницы по воскресенье.
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"Опасное заблуждение". О чем США предупредили Европу
