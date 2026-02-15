Рейтинг@Mail.ru
Спецпосланник Трампа осудил Мерца за встречу с губернатором Калифорнии
13:34 15.02.2026 (обновлено: 14:49 15.02.2026)
Спецпосланник Трампа осудил Мерца за встречу с губернатором Калифорнии
Спецпосланник Трампа осудил Мерца за встречу с губернатором Калифорнии - РИА Новости, 15.02.2026
Спецпосланник Трампа осудил Мерца за встречу с губернатором Калифорнии
Спецпосланник президента США Ричард Гренелл назвал встречу канцлера Германии Фридриха Мерца с губернатором штата Калифорния Гэвином Ньюсомом "возможно,... РИА Новости, 15.02.2026
Спецпосланник Трампа осудил Мерца за встречу с губернатором Калифорнии

Спецпосланник Трампа Гренелл назвал встречу Мерца с Ньюсомом крупной оплошностью

© Getty Images / Handout/Steffen KugleКанцлер Германии Фридрих Мерц и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом во время встречи на Мюнхенской конференции по безопасности
Канцлер Германии Фридрих Мерц и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом во время встречи на Мюнхенской конференции по безопасности
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Спецпосланник президента США Ричард Гренелл назвал встречу канцлера Германии Фридриха Мерца с губернатором штата Калифорния Гэвином Ньюсомом "возможно, крупнейшей оплошностью".
"Немецкое правительство принимает Гэвина Ньюсома. Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Мерца на сегодняшний день", - написал Гренелл на своей странице в соцсети X.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Губернатора Калифорнии не пустили в павильон США в Давосе
22 января, 11:12
Так спецпосланник прокомментировал публикацию Мерца, в которой тот объявил о единстве во мнениях с Ньюсомом во взглядах на НАТО и к которой также прикрепил фотографию со встречи.
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Ньюсома за поездку на Всемирный экономический форум в Давосе, где тот всячески высмеивал американского президента и проводимую им политику.
Губернатор Калифорнии находится в верхней части списка вероятных кандидатов от демократов на президентских выборах 2028 года. Так же обстояло дело и в ходе предыдущих кампаний, однако в Белый дом его это не привело.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Трамп удивился президентским амбициям губернатора Калифорнии
27 января, 17:56
 
В мире, США, Калифорния, Германия, Гэвин Ньюсом, Фридрих Мерц, Ричард Гренелл, НАТО
 
 
