Спецпосланник Трампа осудил Мерца за встречу с губернатором Калифорнии
2026-02-15T13:34:00+03:00
2026-02-15T13:34:00+03:00
2026-02-15T14:49:00+03:00
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Спецпосланник президента США Ричард Гренелл назвал встречу канцлера Германии Фридриха Мерца с губернатором штата Калифорния Гэвином Ньюсомом "возможно, крупнейшей оплошностью".
"Немецкое правительство принимает Гэвина Ньюсома. Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Мерца на сегодняшний день", - написал Гренелл на своей странице в соцсети X
Так спецпосланник прокомментировал публикацию Мерца, в которой тот объявил о единстве во мнениях с Ньюсомом во взглядах на НАТО и к которой также прикрепил фотографию со встречи.
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Ньюсома за поездку на Всемирный экономический форум в Давосе, где тот всячески высмеивал американского президента и проводимую им политику.
Губернатор Калифорнии находится в верхней части списка вероятных кандидатов от демократов на президентских выборах 2028 года. Так же обстояло дело и в ходе предыдущих кампаний, однако в Белый дом его это не привело.