https://ria.ru/20260215/vrachi-2074502764.html
В России могут появиться новые врачебные должности
В России могут появиться новые врачебные должности - РИА Новости, 15.02.2026
В России могут появиться новые врачебные должности
Минздрав России с 1 сентября планирует обновить номенклатуру должностей медицинских и фармацевтических работников, включив туда новые специальности, рассказал... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T13:20:00+03:00
2026-02-15T13:20:00+03:00
2026-02-15T19:08:00+03:00
общество
россия
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942455047_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_83202ca5d06b5d8ced457b3a72a1e7be.jpg
https://ria.ru/20260119/professiya-2068671120.html
https://ria.ru/20260104/vrach-2066300573.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942455047_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_2290364fa43c36cfabbfbb8712222fa0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Россия, Здоровье - Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
В России могут появиться новые врачебные должности
РИА Новости: Минздрав расширит номенклатуру должностей медработников
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Минздрав России с 1 сентября планирует обновить номенклатуру должностей медицинских и фармацевтических работников, включив туда новые специальности, рассказал РИА Новости главный врач сети клиник "Стратегия здоровья", врач-терапевт Дмитрий Демидик.
"Нутрициологию планируется включить в специальности среднего медицинского персонала", — рассказал он.
Кроме того, с 1 сентября в перечень включат врача по медицине здорового долголетия.
По словам эксперта, из перечня планируют исключить ряд специальностей в связи с тем, что они устарели и потеряли свою актуальность.
"Их функции будут переданы в более развернутые специальности", — добавил Демидик.
Так, с 1 сентября не будет осуществляться прием на следующие должности: врач-диабетолог, врач — клинический миколог, врач — офтальмолог-протезист, врач — педиатр городской (районный), врач — психиатр подростковый, врач — психиатр-нарколог участковый, врач-сексолог, врач — сурдолог-протезист, врач — терапевт подростковый, зоолог, энтомолог, фельдшер-нарколог.
В то же время специалисты, принятые на вышеперечисленные должности до определенного срока, продолжат работать.