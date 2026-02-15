В России могут появиться новые врачебные должности

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Минздрав России с 1 сентября планирует обновить номенклатуру должностей медицинских и фармацевтических работников, включив туда новые специальности, рассказал РИА Новости главный врач сети клиник "Стратегия здоровья", врач-терапевт Дмитрий Демидик.

"Нутрициологию планируется включить в специальности среднего медицинского персонала", — рассказал он.

Кроме того, с 1 сентября в перечень включат врача по медицине здорового долголетия.

По словам эксперта, из перечня планируют исключить ряд специальностей в связи с тем, что они устарели и потеряли свою актуальность.

"Их функции будут переданы в более развернутые специальности", — добавил Демидик.

Так, с 1 сентября не будет осуществляться прием на следующие должности: врач-диабетолог, врач — клинический миколог, врач — офтальмолог-протезист, врач — педиатр городской (районный), врач — психиатр подростковый, врач — психиатр-нарколог участковый, врач-сексолог, врач — сурдолог-протезист, врач — терапевт подростковый, зоолог, энтомолог, фельдшер-нарколог.