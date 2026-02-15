Рейтинг@Mail.ru
В России могут появиться новые врачебные должности - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:20 15.02.2026 (обновлено: 19:08 15.02.2026)
https://ria.ru/20260215/vrachi-2074502764.html
В России могут появиться новые врачебные должности
В России могут появиться новые врачебные должности - РИА Новости, 15.02.2026
В России могут появиться новые врачебные должности
Минздрав России с 1 сентября планирует обновить номенклатуру должностей медицинских и фармацевтических работников, включив туда новые специальности, рассказал... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T13:20:00+03:00
2026-02-15T19:08:00+03:00
общество
россия
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942455047_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_83202ca5d06b5d8ced457b3a72a1e7be.jpg
https://ria.ru/20260119/professiya-2068671120.html
https://ria.ru/20260104/vrach-2066300573.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942455047_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_2290364fa43c36cfabbfbb8712222fa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Россия, Здоровье - Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
В России могут появиться новые врачебные должности

РИА Новости: Минздрав расширит номенклатуру должностей медработников

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Минздрав России с 1 сентября планирует обновить номенклатуру должностей медицинских и фармацевтических работников, включив туда новые специальности, рассказал РИА Новости главный врач сети клиник "Стратегия здоровья", врач-терапевт Дмитрий Демидик.
"Нутрициологию планируется включить в специальности среднего медицинского персонала", — рассказал он.
Ярмарка вакансий в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Названы самые востребованные профессии в России в 2026 году
19 января, 01:57
Кроме того, с 1 сентября в перечень включат врача по медицине здорового долголетия.
По словам эксперта, из перечня планируют исключить ряд специальностей в связи с тем, что они устарели и потеряли свою актуальность.
"Их функции будут переданы в более развернутые специальности", — добавил Демидик.
Так, с 1 сентября не будет осуществляться прием на следующие должности: врач-диабетолог, врач — клинический миколог, врач — офтальмолог-протезист, врач — педиатр городской (районный), врач — психиатр подростковый, врач — психиатр-нарколог участковый, врач-сексолог, врач — сурдолог-протезист, врач — терапевт подростковый, зоолог, энтомолог, фельдшер-нарколог.
В то же время специалисты, принятые на вышеперечисленные должности до определенного срока, продолжат работать.
Врач ведет осмотр пациента - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В России введут должность врача по здоровому долголетию
4 января, 03:29
 
ОбществоРоссияЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала