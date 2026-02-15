«

"Сегодня Урсула фон дер Ляйен призывает европейские фирмы сократить производство коммерческой продукции, чтобы усовершенствовать орудия войны. Она и ее влиятельные друзья активно готовятся к войне против России, которой никогда не должно быть", — написал он.