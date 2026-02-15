Рейтинг@Mail.ru
15:38 15.02.2026 (обновлено: 16:06 15.02.2026)
"Катастрофа для континента". В США сделали заявление о войне с Россией
Лидеры Евросоюза активно готовятся к войне против России, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в соцсети Х. РИА Новости, 15.02.2026
в мире, россия, москва, дэниел дэвис, владимир путин, нато
В мире, Россия, Москва, Дэниел Дэвис, Владимир Путин, НАТО
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Лидеры Евросоюза активно готовятся к войне против России, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в соцсети Х.
"Сегодня Урсула фон дер Ляйен призывает европейские фирмы сократить производство коммерческой продукции, чтобы усовершенствовать орудия войны. Она и ее влиятельные друзья активно готовятся к войне против России, которой никогда не должно быть", — написал он.

Дэвис также добавил, что подобная война станет катастрофой для континента и в проигрыше окажутся все.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
