Володин отметил вклад ветеранов в передачу опыта молодому поколению - РИА Новости, 15.02.2026
11:29 15.02.2026
Володин отметил вклад ветеранов в передачу опыта молодому поколению
Володин отметил вклад ветеранов в передачу опыта молодому поколению
Ветераны, которые защищали интересы страны за рубежом, передавая боевой опыт молодому поколению, вносят вклад в достижение целей СВО, обеспечивают безопасность... РИА Новости, 15.02.2026
Володин отметил вклад ветеранов в передачу опыта молодому поколению

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на первом пленарном заседании весенней сессии
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на первом пленарном заседании весенней сессии. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Ветераны, которые защищали интересы страны за рубежом, передавая боевой опыт молодому поколению, вносят вклад в достижение целей СВО, обеспечивают безопасность граждан России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечается 15 февраля. Памятная дата была введена в знак памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность и преданность Родине в период участия в боевых действиях за пределами нашей страны после Второй мировой войны.
"Ваше мужество, верность служебному долгу, любовь к Родине вызывают глубокое уважение. Передавая боевой опыт молодому поколению, сегодня вы вносите вклад в достижение целей специальной военной операции. Обеспечиваете безопасность нашей страны и граждан. Желаю крепкого здоровья и всего самого доброго"", - сказал Володин, слова которого приводят на сайте Госдумы.
Здание Государственной думы России на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Володин назвал поддержку участников СВО ключевым приоритетом Госдумы
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
