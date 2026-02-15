https://ria.ru/20260215/volodin-2074490408.html
Володин отметил вклад ветеранов в передачу опыта молодому поколению
Володин отметил вклад ветеранов в передачу опыта молодому поколению
Ветераны, которые защищали интересы страны за рубежом, передавая боевой опыт молодому поколению, вносят вклад в достижение целей СВО, обеспечивают безопасность... РИА Новости, 15.02.2026
Володин: ветераны за рубежом России вносят вклад в достижение целей СВО
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Ветераны, которые защищали интересы страны за рубежом, передавая боевой опыт молодому поколению, вносят вклад в достижение целей СВО, обеспечивают безопасность граждан России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечается 15 февраля. Памятная дата была введена в знак памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность и преданность Родине в период участия в боевых действиях за пределами нашей страны после Второй мировой войны.
"Ваше мужество, верность служебному долгу, любовь к Родине вызывают глубокое уважение. Передавая боевой опыт молодому поколению, сегодня вы вносите вклад в достижение целей специальной военной операции. Обеспечиваете безопасность нашей страны и граждан. Желаю крепкого здоровья и всего самого доброго"", - сказал Володин
, слова которого приводят на сайте Госдумы
.