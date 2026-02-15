Рейтинг@Mail.ru
Володин рассказал о проблемах Финляндии после вступления в НАТО - РИА Новости, 15.02.2026
10:30 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/volodin-2074484922.html
Володин рассказал о проблемах Финляндии после вступления в НАТО
Володин рассказал о проблемах Финляндии после вступления в НАТО - РИА Новости, 15.02.2026
Володин рассказал о проблемах Финляндии после вступления в НАТО
Финляндия вступила в НАТО в надежде получить часть территории России, но в итоге получила большие проблемы, которые в будущем будут множиться, заявил... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T10:30:00+03:00
2026-02-15T10:30:00+03:00
в мире
россия
финляндия
украина
вячеслав володин
нато
госдума рф
россия
финляндия
украина
в мире, россия, финляндия, украина, вячеслав володин, нато, госдума рф
В мире, Россия, Финляндия, Украина, Вячеслав Володин, НАТО, Госдума РФ
Володин рассказал о проблемах Финляндии после вступления в НАТО

Володин: Финляндия получила большие проблемы после вступления в НАТО

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаг Финляндии. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Финляндия вступила в НАТО в надежде получить часть территории России, но в итоге получила большие проблемы, которые в будущем будут множиться, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Финляндия вступила в НАТО и поддержала Украину в надежде поучаствовать в разделе России, как предлагал (президент США Джо - ред.) Байден, и захватить часть нашей территории. В итоге Финляндия получила большие проблемы. Которые в будущем будут только множиться", - написал Володин в своем канале на платформе Max.
Председатель Госдумы отметил, что заявление Стубба можно расценивать как оправдание в первую очередь перед гражданами своей страны за вступление в НАТО. По его словам, Финляндии никто и ничто не угрожало, государство развивалось благодаря российским дешёвым природным ресурсам и инвестициям.
"Сегодня нет ни первого, ни второго. Доедают то, что своровали у нашей страны и у граждан, которые купили там недвижимость и создали бизнес", - добавил он.
Ранее президент Финляндии на Мюнхенской конференции заявил, что Россия якобы якобы потерпела "стратегическую неудачу" в конфликте на Украине. Стубб также бездоказательно обвинил Россию в планах сделать Украину "российской". Кроме того, он похвастался вступлением Швеции и Финляндии в НАТО.
В интервью журналисту Дмитрию Киселеву для РИА Новости и "России 1" Путин заявлял, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО - бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В МИД РФ подчеркивали, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
В миреРоссияФинляндияУкраинаВячеслав ВолодинНАТОГосдума РФ
 
 
