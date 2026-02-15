Володин рассказал о проблемах Финляндии после вступления в НАТО

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Финляндия вступила в НАТО в надежде получить часть территории России, но в итоге получила большие проблемы, которые в будущем будут множиться, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Финляндия вступила в НАТО и поддержала Украину в надежде поучаствовать в разделе России , как предлагал (президент США Джо - ред.) Байден, и захватить часть нашей территории. В итоге Финляндия получила большие проблемы. Которые в будущем будут только множиться", - написал Володин в своем канале на платформе Max

Председатель Госдумы отметил, что заявление Стубба можно расценивать как оправдание в первую очередь перед гражданами своей страны за вступление в НАТО. По его словам, Финляндии никто и ничто не угрожало, государство развивалось благодаря российским дешёвым природным ресурсам и инвестициям.

"Сегодня нет ни первого, ни второго. Доедают то, что своровали у нашей страны и у граждан, которые купили там недвижимость и создали бизнес", - добавил он.

Ранее президент Финляндии на Мюнхенской конференции заявил, что Россия якобы якобы потерпела "стратегическую неудачу" в конфликте на Украине. Стубб также бездоказательно обвинил Россию в планах сделать Украину "российской". Кроме того, он похвастался вступлением Швеции и Финляндии в НАТО.

В интервью журналисту Дмитрию Киселеву для РИА Новости и "России 1" Путин заявлял, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО - бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.