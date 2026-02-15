Память воинов-интернационалистов почтили курсанты филиалов центра "Воин"

ТЮМЕНЬ, 15 янв - РИА Новости. Курсанты и инструкторы филиалов центра "Воин" в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, приняли участие в церемониях возложения цветов к памятникам воинам-интернационалистам, во встречах с ветеранами и творческих вечерах, сообщает пресс-служба центра.
"В центре "Воин" почтили память воинов-интернационалистов. В Бурятии, Белгородской, Волгоградской, Запорожской, Псковской, Сахалинской областях курсанты и инструкторы приняли участие в церемониях возложения цветов к памятникам воинам-интернационалистам. Воспитанники и инструкторы филиала в Хабаровском крае устроили литературно-музыкальный вечер", - говорится в сообщении.
В Запорожской области курсанты в школе Мелитополя провели тематическую лекцию. В Чечне ветераны войны в Афганистане с курсантами центра и готовящимися к отправке в зону СВО добровольцами поделились личным опытом и дали ценные советы. О долге и боевом братстве курсантам Татарстана рассказали подполковник в отставке, доктор исторических наук Басыр Кадыров, ветераны боевых действий Рустам Равилов и Радик Бадретдинов, в ЛНР - председатель Луганского отделения Российского союза ветеранов Афганистана и специальной военной операции Сергей Шонин.
"В центре "Воин" бок о бок работают люди, прошедшие через разные вооруженные конфликты. Наши курсанты должны знать правду о подвигах своих предшественников и понимать, что значит настоящая ответственность за свою страну", - подчеркнул председатель правления центра "Воин", депутат Госдумы РФ, Герой ЛНР Виктор Водолацкий, чьи слова приводит пресс-служба.
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечается 15 февраля. Дата введена в знак памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность и преданность Родине в период участия в боевых действиях за пределами нашей страны после Второй мировой войны (1939-1945), выполняя взятые СССР и Российской Федерацией международные обязательства по оказанию военной помощи дружественным странам.
Центр "Воин" создан по поручению президента России 1 декабря 2022 года. Его миссия - подготовка нового поколения патриотов, любящих Родину и умеющих ее защищать. Филиалы центра действуют в 21 регионе России, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. К 2030 году они должны действовать во всех субъектах РФ.