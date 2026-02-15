https://ria.ru/20260215/voennye-2074494026.html
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Константиновском направлении
Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили боевую бронированную машину боевиков ВСУ, загруженную боеприпасами и провизией на... РИА Новости, 15.02.2026
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Константиновском направлении
