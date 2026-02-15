ВС России уничтожили мост ВСУ под Константиновкой

Разведчики 6-й мотострелковой дивизии выявили мост, который использовался украинскими подразделениями для переброски техники и снабжения позиций.

"Точным огнём из 152-мм орудия "Мста-Б" цель была уничтожена, лишив противника возможности передвигаться по дороге, через которую снабжались позиции", — говорится в сообщении.