ВС России уничтожили мост ВСУ под Константиновкой
Расчёт артиллерии "Южной" группировки войск уничтожил инженерное сооружение боевиков ВСУ через реку в районе Константиновки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T10:08:00+03:00
2026-02-15T10:08:00+03:00
2026-02-15T10:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
константиновка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
константиновка
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
