ВС России уничтожили мост ВСУ под Константиновкой
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:08 15.02.2026 (обновлено: 10:10 15.02.2026)
ВС России уничтожили мост ВСУ под Константиновкой
Расчёт артиллерии "Южной" группировки войск уничтожил инженерное сооружение боевиков ВСУ через реку в районе Константиновки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 15.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Расчёт артиллерии "Южной" группировки войск уничтожил инженерное сооружение боевиков ВСУ через реку в районе Константиновки, сообщили в Минобороны России.
Разведчики 6-й мотострелковой дивизии выявили мост, который использовался украинскими подразделениями для переброски техники и снабжения позиций.
"Точным огнём из 152-мм орудия "Мста-Б" цель была уничтожена, лишив противника возможности передвигаться по дороге, через которую снабжались позиции", — говорится в сообщении.
Военнослужащий ВС РФ стреляет из огнемета в зоне СВО
Бойцы "Востока" уверенно отражают атаки ВСУ, рассказали в Генштабе
