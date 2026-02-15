В аэропорту Внуково сняли ограничения на полеты

https://ria.ru/20260215/vnukovo-2074539482.html
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Внуково", сообщила Росавиация. РИА Новости, 15.02.2026
В аэропорту Внуково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов