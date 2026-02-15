В аэропорту Внуково сняли ограничения на полеты

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Внуково", сообщила Росавиация.

"Аэропорт "Внуково". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. ‍‍Прием и выпуск воздушных судов по согласованию с соответствующими органами был необходим для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.