06:09 15.02.2026
© AP Photo / Matias DelacroixВид на центр Каракаса
© AP Photo / Matias Delacroix
Вид на центр Каракаса. Архивное фото
МЕХИКО, 15 фев - РИА Новости. Венесуэла не запрашивала у России военную поддержку после ударов США, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
"Обращений с венесуэльской стороны за военной поддержкой не поступало, во всяком случае, через нас", - сказал Мелик-Багдасаров.
По словам посла, взаимодействие России с Венесуэлой в военной и военно-технической сферах носит прозрачный характер и осуществляется на основе двусторонних соглашений.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе для Штатов.
Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
