Венесуэла не запрашивала у России военную поддержку после ударов США

МЕХИКО, 15 фев - РИА Новости. Венесуэла не запрашивала у России военную поддержку после ударов США, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

"Обращений с венесуэльской стороны за военной поддержкой не поступало, во всяком случае, через нас", - сказал Мелик-Багдасаров.

По словам посла, взаимодействие России Венесуэлой в военной и военно-технической сферах носит прозрачный характер и осуществляется на основе двусторонних соглашений.