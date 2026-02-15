https://ria.ru/20260215/ukraina-2074564043.html
На Украине военнослужащий ВСУ открыл стрельбу в ТЦ города Хмельницкий
На Украине военнослужащий ВСУ открыл стрельбу в ТЦ города Хмельницкий - РИА Новости, 15.02.2026
На Украине военнослужащий ВСУ открыл стрельбу в ТЦ города Хмельницкий
Военнослужащий ВСУ открыл стрельбу в торговом центре города Хмельницкий на западе Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 15.02.2026
украина
хмельницкий (город)
