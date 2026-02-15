Рейтинг@Mail.ru
На Украине военнослужащий ВСУ открыл стрельбу в ТЦ города Хмельницкий
21:44 15.02.2026
На Украине военнослужащий ВСУ открыл стрельбу в ТЦ города Хмельницкий
Военнослужащий ВСУ открыл стрельбу в торговом центре города Хмельницкий на западе Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 15.02.2026
в мире
украина
хмельницкий (город)
страна.ua
вооруженные силы украины
украина
хмельницкий (город)
в мире, украина, хмельницкий (город), страна.ua, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Хмельницкий (город), Страна.ua, Вооруженные силы Украины
© Фото : Национальная полиция УкраиныПолиция в Украине
Полиция в Украине - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© Фото : Национальная полиция Украины
Полиция в Украине. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Военнослужащий ВСУ открыл стрельбу в торговом центре города Хмельницкий на западе Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Хмельницком военный открыл огонь в торговом центре", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Мотивы военнослужащего неизвестны. Как сообщают украинские журналисты, в результате стрельбы ранен охранник и одна из сотрудниц торгового комплекса. Правоохранители пока не комментировали инцидент.
В миреУкраинаХмельницкий (город)Страна.uaВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
