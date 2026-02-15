https://ria.ru/20260215/ukraina-2074563232.html
Зеленский назвал приоритетную тему для Украины на трехсторонних переговорах
Украинская делегация получила "рамки" для трехсторонних переговоров с участием РФ и США, приоритет - гарантии безопасности, заявил Владимир Зеленский. РИА Новости, 15.02.2026
Зеленский назвал приоритетную тему для Украины на трехсторонних переговорах
Зеленский: гарантии безопасности для Украины являются приоритетом на переговорах