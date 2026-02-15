Рейтинг@Mail.ru
Зеленский назвал приоритетную тему для Украины на трехсторонних переговорах - РИА Новости, 15.02.2026
21:31 15.02.2026
Зеленский назвал приоритетную тему для Украины на трехсторонних переговорах
Зеленский назвал приоритетную тему для Украины на трехсторонних переговорах
Украинская делегация получила "рамки" для трехсторонних переговоров с участием РФ и США, приоритет - гарантии безопасности, заявил Владимир Зеленский. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T21:31:00+03:00
2026-02-15T21:31:00+03:00
Зеленский назвал приоритетную тему для Украины на трехсторонних переговорах

Зеленский: гарантии безопасности для Украины являются приоритетом на переговорах

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Украинская делегация получила "рамки" для трехсторонних переговоров с участием РФ и США, приоритет - гарантии безопасности, заявил Владимир Зеленский.
"На неделе должны пройти трехсторонние встречи. У украинской делегации есть необходимые рамки для разговора... Гарантии безопасности нужны Украине, это ключевой приоритет", - заявил Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве 17-18 февраля, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 10 февраля, что под гарантиями безопасности для Украины сейчас подразумевается не общеевропейская безопасность, а продолжение конфликта против России. Он напомнил, что во время переговоров с украинцами в Стамбуле в апреле 2022 года центральное место занимали гарантии безопасности. Москву это устраивало, потому что это действительно имело отношение к коллективному формату в сфере гарантий безопасности, пояснил Лавров, отметив, что сегодня это всё оказалось "перечеркнуто".
Зеленский заявил, что Киеву нужны гарантии безопасности на 30-50 лет
