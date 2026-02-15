Рейтинг@Mail.ru
Политолог описал способ "перехвата" управления над Украиной извне - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:30 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/ukraina-2074543658.html
Политолог описал способ "перехвата" управления над Украиной извне
Политолог описал способ "перехвата" управления над Украиной извне - РИА Новости, 15.02.2026
Политолог описал способ "перехвата" управления над Украиной извне
Профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Станислав Ткаченко рассказал деловой газете ВЗГЛЯД, как мог бы выглядеть способ "перехвата" управления над... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T18:30:00+03:00
2026-02-15T18:30:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
оон
санкт-петербургский государственный университет
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067877304_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c054ae5f6daada0947f2431f42d3b62c.jpg
https://ria.ru/20260215/zelenskiy-2074538588.html
https://ria.ru/20260215/ukraina-2074536222.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067877304_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_21df0e43d5ad931f12fefee015c814ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, оон, санкт-петербургский государственный университет, евросоюз
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, ООН, Санкт-Петербургский государственный университет, Евросоюз
Политолог описал способ "перехвата" управления над Украиной извне

Ткаченко описал способ "перехвата" управления Украиной под руководством ООН

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Станислав Ткаченко рассказал деловой газете ВЗГЛЯД, как мог бы выглядеть способ "перехвата" управления над Украиной международной администрацией под руководством ООН.
"Технически "перехват" управления над Украиной международной администрацией под эгидой ООН должен выглядеть следующим образом: офис Владимира Зеленского отстраняется от власти, а сменяют его руководящие структуры, главной задачей которых станет организация и проведение выборов в республике", - считает Ткаченко.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Зеленского в Мюнхене не спросили о коррупции на Украине, заявил Дмитриев
Вчера, 17:35
Он уточнил, что в течение этого периода на Украине может начаться политическая "оттепель": легализуются партии, которые представляют разные позиции, а также вводится запрет на ущемление русскоязычного населения. По словам Ткаченко, на таких основаниях украинский народ сможет выразить свою реальную позицию, а затем избранные власти постепенно возвратят себе полноценный контроль над государством.
По мнению профессора, это была бы "хорошая и здоровая" идея. При этом он полагает, что "западные государства, взвесив все за и против этого подхода, добровольно откажутся от участия" в этой инициативе, что позволит России играть в этих процессах более активную роль.
В то же время эксперт считает, что реализовать подобное международное управление было бы сложно. По словам Ткаченко, для этого потребуется согласие со стороны США и ЕС, а пока Брюссель "особой договороспособностью похвастаться не может". Он добавил, что руководство государством подразумевает также обеспечение работы ЖКХ, деятельности пожарных и правоохранительных органов, системы социального обеспечения. Эксперт сомневается, что люди, которые занимаются этими сферами, лишатся своих полномочий.
"Да и в целом, кто из стран будет готов принять ответственность за данные направления? Понятно, что их функционирование и сегодня обеспечивается за счет внешних капиталовложений. Но все-таки, когда кто-либо становится "лицом" работы бытовых служб в стране - ситуация несколько меняется. Как все это сложить - вопрос, который и предстоит решить", - заключил Ткаченко.
Площадь Независимости в Киеве во время отключения света - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
"Это вирус". В Германии забили тревогу из-за произошедшего на Украине
Вчера, 17:16
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийООНСанкт-Петербургский государственный университетЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала