Политолог описал способ "перехвата" управления над Украиной извне

Он уточнил, что в течение этого периода на Украине может начаться политическая "оттепель": легализуются партии, которые представляют разные позиции, а также вводится запрет на ущемление русскоязычного населения. По словам Ткаченко, на таких основаниях украинский народ сможет выразить свою реальную позицию, а затем избранные власти постепенно возвратят себе полноценный контроль над государством.

"Да и в целом, кто из стран будет готов принять ответственность за данные направления? Понятно, что их функционирование и сегодня обеспечивается за счет внешних капиталовложений. Но все-таки, когда кто-либо становится "лицом" работы бытовых служб в стране - ситуация несколько меняется. Как все это сложить - вопрос, который и предстоит решить", - заключил Ткаченко.