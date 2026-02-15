Политолог описал способ "перехвата" управления над Украиной извне

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Станислав Ткаченко рассказал деловой газете ВЗГЛЯД, как мог бы выглядеть способ "перехвата" управления над Украиной международной администрацией под руководством ООН.
"Технически "перехват" управления над Украиной международной администрацией под эгидой ООН должен выглядеть следующим образом: офис Владимира Зеленского отстраняется от власти, а сменяют его руководящие структуры, главной задачей которых станет организация и проведение выборов в республике", - считает Ткаченко.
Он уточнил, что в течение этого периода на Украине может начаться политическая "оттепель": легализуются партии, которые представляют разные позиции, а также вводится запрет на ущемление русскоязычного населения. По словам Ткаченко, на таких основаниях украинский народ сможет выразить свою реальную позицию, а затем избранные власти постепенно возвратят себе полноценный контроль над государством.
По мнению профессора, это была бы "хорошая и здоровая" идея. При этом он полагает, что "западные государства, взвесив все за и против этого подхода, добровольно откажутся от участия" в этой инициативе, что позволит России играть в этих процессах более активную роль.
В то же время эксперт считает, что реализовать подобное международное управление было бы сложно. По словам Ткаченко, для этого потребуется согласие со стороны США и ЕС, а пока Брюссель "особой договороспособностью похвастаться не может". Он добавил, что руководство государством подразумевает также обеспечение работы ЖКХ, деятельности пожарных и правоохранительных органов, системы социального обеспечения. Эксперт сомневается, что люди, которые занимаются этими сферами, лишатся своих полномочий.
"Да и в целом, кто из стран будет готов принять ответственность за данные направления? Понятно, что их функционирование и сегодня обеспечивается за счет внешних капиталовложений. Но все-таки, когда кто-либо становится "лицом" работы бытовых служб в стране - ситуация несколько меняется. Как все это сложить - вопрос, который и предстоит решить", - заключил Ткаченко.